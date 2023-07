Seitsmekordne olümpiavõitja Dressel jäi MM-koondisest välja

26-aastane Dressel sai Indianapolises toimunud USA meistrivõistlustel 50 meetri liblikujumises kolmanda koha ja jagas 100 meetri liblikujumises viiendat kohta, aga sellest ei piisanud.

Ülejäänud distantsidel läks veel tagasihoidlikumalt: 100 meetri vabaltujumises tuli vaid 19. koht ja viimase alana kavas olnud 50 meetri vabaltujumises piirdus seitsmekordne olümpiavõitja 22. koha jagamisega.

Dresseli tagasihoidlik vorm ei olnud täielik üllatus, sest viimastel aegadel on ta suurelt areenilt eemal olnud. Mullu suvel loobus ta keset võistlusi Budapesti MM-ist, viidates terviseprobleemile.

Treener Anthony Nesty sõnul on Dressel asjade arenguga üldiselt siiski rahul. "Nüüd on meil stardipaik ja saame siit edasi minna. Loomulikult tahab ta enamat, aga meie jaoks on need lihtsalt ajad, mida parandada," sõnas ta SwimSwami vahendusel.

"See on esimene kord üle pika aja, kus olen teda näinud õnnelikult ujumas ja õnnelik sportlane on kiire sportlane. Mõistagi pole ta veel kiire, aga asjaolusid arvestades püstitas ta mõned head ajad."

Nesty lisas, et Dressel alustab hästi, aga lõpetamine on probleemsem. "Tal napib jõudu. Vaimselt on ta õiges kohas, füüsiliselt veel mitte. Aga tema tõmbed on head. Ta on end iga tõmbe juures hästi tundnud... nüüd peame lihtsalt aasta otsa treenima, koormuseid tõstma ja siis on kõik okei."

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel võitis Dressel USA koondisega kaks teatekulda, millele Tokyos lisandus kolm individuaalset ja kaks teatekulda. Lisaks on tal pikas basseinis kokku 14 maailmameistritiitlit, neist kaheksa individuaalset.

Fukuokas peetav veealade MM toimub 14.-30. juulil, sealjuures ujumise programm alates 23. juulist.