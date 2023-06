VIDEO | Fassbender sõitis rajapiirdesse, Proton katkestas

Pühapäeval suurt koormust kandma pidanud Fassbender oli mõne minuti kaugusel vahetuse lõpust, kui kaotas kurvi minnes Porsche 911 RSR-19 üle kontrolli ning libises seejärel rajapiirdesse.

Näitleja suutis kahjustada saanud auto küll meeskonna garaaži viia, kuid Proton kinnitas, et autot parandada enam ei õnnestu ning meeskonna viimane rajal olev auto pidi võistluse 19 tunni ja 45 minuti järel katki jätma.

Õnnetuse hetkel oli Proton Competition üheksandal kohal. Martin Rump istus rooli taga veidi üle seitsme tunni ning lõpetas 87 ringi, Richard Lietz sõitis kuus tundi ja 15 minutit ning lõpetas 81 ringi, Fassbender sõitis viis tundi ja 42 minutit ning lõpetas 78 ringi.

