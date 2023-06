Martin Rump: sel aastal värinat ei olnud

"Sellised asjad on autospordis paratamatus. Tuled siia ettevalmistunult, aga alati võib rikkeid ilmneda. Õnneks nendest suutsime eemale hoida," rääkis Rump. "Neli tundi enne lõppu olime esikümnes, seitsmendal või kaheksandal positsioonil, sisuliselt olid kõik kaardid lahti, aga asjad lähevad vahel nii nagu nad lähevad. Ega siin ei ole midagi teha. Tuleb vaadata, mida saame sellest õppida ja siis edasi liikuda."

"Sel aastal värinat ei olnud. Külm rahu oli sees ja sain toimetada minule mõnusal lainepikkusel. Tunne oli väga hea, kiirus samuti. Tiim kiitis," lisas Rump.

Võistluse võitis Ferraril sõitnud AF Corse tiim, läbides 24 tunniga 342 ringi ehk 4650 kilomeetrit. Tegemist oli Ferrari esimese võiduga Le Mansi 24 tunni sõidul pärast 1965. aastat. Võidukasse meeskonda kuulusid James Calado, Antonio Giovinazzi ja Alessandro Pier Guidi.

After a tumultuous 24 hours of Le Mans, @FerrariHypercar got the upper hand in the #Ferrari/ #Toyota duel to win the Race of the Century!

