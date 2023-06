Puhanud Rump: olen sisimas kindlam ja kogenum, naudin täiega

"Oleme täitnud enda eesmärgi, läbi öö sõitnud ilma viperduseta ja tehnilisi rikkeid pole olnud. Pole olnud lakse, sisuliselt pooled GTE masinatest on katkestanud ja meie oleme oma tiimi ainukene, kes on järgi jäänud," ütles Rump ERR-ile.

Proton Competitioni meeskonna sõitjatest on Rump teinud seni enim ringe (87 ringi) ning rooli taga olnud natuke üle seitsme tunni, austerlane Richard Lietz on lõpetanud 81 ringi. Pühapäeval peab suurema osa ajast rooli taga olema Hollywoodi näitleja Michael Fassbender.

"Michael peab nüüd järgnevatel tundidel üsna palju sõitma, praegu ta on kaheks tunniks ja siis hiljem läheb veel ühte tundi sõitma. Eks vaatame, kus lõpuks asetseme, aga mina saan nüüd natuke puhata ja hiljem teen veel ühe topeltvahetuse veel ja siis loodetavasti näeme finišilippu," sõnas Rump.

Meeskond tõusis pühapäeva hommikuks seitsmendale kohale, kuid olid kella 11 paiku kaheksandad. GTE AM klassis juhib sõitu Corvette Racing, teisel kohal on Iron Dames ning kolmandal kohal on Project 1-AO.

Võrreldes eelmise aastaga sai Rump ööga paremini hakkama. "Ei olnud üldse midagi sellist väga erilist või keerulist. Nii füüsilises mõttes kui ka mentaalselt," sõnas eestlane öise sõidu kohta.

"Eelmise aastaga võrreldes olen oluliselt rahulikum, oluliselt vähem on stressi, mis sest, et juubeliaasta on. Tegelikult olen sisimas kindlam ja kogenum, naudin täiega. Sain enne magada ka, praegu on päris värske olla ja tegelikult võiks istuda kohe autosse, kui vaja. Ei ole mingit küsimust," lisas Rump.

Le Mans'i 24 tunni sõit lõpeb pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.