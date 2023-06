Fassbender ERR-ile: Rump sõitis fenomenaalselt, tegin amatöörliku vea

Laupäeva hilisõhtul Le Mansis GTE AM klassis ka esikohta hoidnud Proton Competition püsis varahommikul ja ennelõunal stabiilselt esikaheksa konkurentsis. Tugevaid töövahetusi teinud profisõitjad Martin Rump ja Richard Lietz sõitsid võrdväärselt masinaklassi parimatega ning olid valmis kahepeale tooma auto viimasel neljal tunnil finišisse, ent Hollywoodi näitleja Michael Fassbender tegi vaid mõned ringid enne oma vahetuse lõppu avarii.

Kuna Proton Competitioni sõiduvahendi Porsche 911 RSR-19 kahjustused olid niivõrd suured, pidi eestlase võistkond tänavu Le Mansi 24 tunni sõidu pooleli jätma.

Õnnetuse teinud Fassbender tõdes ERR-ile antud intervjuus, et võtab katkestamise vastutuse täielikult enda peale. "See oli väga rumal viga. Täielikult minu eksimus ja amatöörlik viga. Olin juba mõnda aega olnud must-valge hoiatuslipu all, kuna olin paar korda eksinud rajapiiride reegli vastu. Võistkond toonitas mulle raadios, et ma rohkem selle vastu ei eksiks," tõdes Fassbender.

"Õnnetuse hetkeks polnud ma hoiatusi mõnda aega saanud ent Porschet kurvi keerates mõistsin kähku, et sõidan kurvi pikaks ja ma püüdsin autot kõigest väest hoida raja piirides, mis oli sel hetkel nii tohutult rumal asi, mida teha. Ma oleksin pidanud lihtsalt kurvi pikaks laskma ja võtma vastu boksist läbisõidu karistuse. See oli nii kohutavalt rumal viga ja täielikult minu süü," lisas Hollywoodi näitleja.

"Tunnen end väga halvasti Martini ees, kes sõitis fenomenaalselt. Samuti Richardi ees. Nad mõlemad sõitsid nii hästi," kommenteeris Fassbender tiimikaaslaste esitust 24 tunni sõidul.

"Mul läks kuni eelviimase tunnini aega, et leida küllaltki hea kiirus. Ka öine vahetus oli täiesti normaalne, arvestades, kui intensiivne see võib olla. Mu eesmärk oli sõita stabiilselt ringiaegu nelja minuti kanti ja selles tsoonis püsida ent ikkagi sõitsin vahepeal 4.10 ja 4.11. Mul läks aega, et rada tunnetada. Ent kui tunnetuse sain, siis olin valmis sõitma kolmetunnise vahetuse. Mul oli veel neli ringi jäänud ja siis selline rumal viga," ütles näitleja ERR-ile.