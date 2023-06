Rump läheb Le Mansi ööle vastu kõrges mängus: elevusse pole mõtet sattuda

Eesti aja järgi kell 17 alanud Le Mansi 24 tunni sõidule andis tänavu stardi NBA superstaar LeBron James. Väga heitlike ilmastikutingimustega alanud sõidus läks esimese sõitjana Proton Competitioni eest rajale neljakordne Le Mansi võitja Richard Lietz, kes kergitas eestlase tiimi 16. kohalt kähku esikuuikusse.

Kui vahepeal haaras mõneks ringiks rooli ka Hollywoodi näitleja Michael Fassbender, siis päikeseloojangusse viis töövahetusega tiimi Martin Rump. Stabiilselt sõites kergitas eestlane kogu aeg Protoni positsioone ja enam kui kahetunnise vahetuse järel suutis ta oma tiimi viia 21 võistkonna konkurentsis esikohale.

Võistluse esimese viie tunni jooksul on hoovihmade tõttu toimunud ka palju väljasõite.

"Esimesed viis tundi on meil läinud päris hästi. On visanud huvitavat ilma, on olnud pingeline. Sõitsin vahepeal sisuliselt tund aega turvaauto taga, nii et on erinevaid emotsioone. Möllu oli tõesti kõvasti ja ka libedat rada. Samuti oli rohkelt rooliga korrigeerimist," sõnas Rump ERR-ile oma vahetuse järel.

"Vahepeal sõitsin Mulsanne'i sirgel kolme autoga kõrvuti ja tegin 300 km/h hoo pealt möödasõidu manöövreid. Igatpidi väärikas algus võistlusele ja olen eriti uhke selle üle, et me sealt tagant jõudsime poodiumivõitlusesse. Ent üleliia elevile ma ei läheks. Praegu on vaja tööd edasi teha, vältida kontakte ja viperusi. Oluline on öösel tulla ilma jamadeta läbi ja siis vaatame hommikul edasi."

Rumpi vahetuse järel läks Protoni auto rooli taas Fassbender, ent hoovihma tõttu kutsuti ta rajalt tagasi ning teda asendas Richard Lietz. Suuremas osas jäävad pimeduses sõidetavad vahetused just Lietzi ja Rumpi kanda.

Le Mansi 24 tunni sõit lõpeb pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.