Martin Rump: kui võidusõit peale hakkab, siis oleme valmis

Eelmisel aastal esimese eestlasena Le Mansi 24 tunni sõidu läbinud Rump võistleb tänavu Saksamaa meeskonna Proton Competition ridades.

"Kõik on siiamaani hästi läinud. Esimene testipäev möödus igasuguste jamadeta. Auto püsis rajal ja saime ringe kirja. Palju on olnud punaseid lippe, mis tähendab, et kogu testiaega ei saa ära kasutada. Aga nii on. Täna jõudsime kolm tundi testida ning jälle olid punased lipud siin ja seal. Aga vähemalt saime palju ringe," rääkis Rump.

Porschega sõitva eestlase tiimikaaslased on Hollywoodi näitleja Michael Fassbender ja kogenud Austria võidusõitja Richard Lietz. "Michael just tegi ühe korraliku tunnise sessiooni. Tunne oli hea, mida on väga hea kuulda. Tal läksid ajad järjest paremaks ning hoog ja enesekindlus kasvas. Praegu läheb kõik õiges suunas. Kui võidusõit peale hakkab, siis oleme valmis," lisas Rump.

Laupäeval algavale sõidule annab stardi NBA superstaar LeBron James. Kokku osaleb tänavusel Le Mansi 24 tunni sõidul 62 tiimi, neist GTE klassis 21. Eelmisel aastal sai Rump oma võistlusklassis 11. koha.