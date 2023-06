Rump enne Le Mansi: isegi kui olen täiesti läbi, püüan seda sajaga nautida

Eelmisel aastal esimese eestlasena Le Mansi 24 tunni sõidul osalenud Rump istub tänavu ühes autos neljakordse Le Mansi võitja Richard Lietzi ning Hollywoodi näitleja, kahekordse Kuldgloobuse võitja Michael Fassbenderiga.

Martin Rump, Le Mansi 24 tunni sõidu alguseni on jäänud kaks ööpäeva. Kuidas teil siiani tiimis asjad sujunud on? Eilne päev oli tihe nii meeskonna kui su enda jaoks.

Siiamaani on ettevalmistused läinud plaanipäraselt. Suuremaid probleeme pole olnud ja auto on püsinud rajal – see on ka peamine. Oleme suutnud igasugustest jamadest ja viperustest eemale hoida ning kogunud neid kasulikke testikilomeetreid, et auto valmis saada ja et ka sõitjad oleks valmis.

Richard Lietz keskendus eile rohkem auto seadistamisele ja ka mina aitasin autot seadistada. Kasutasin neid ringe ka ise selleks, et rajaga uuesti tutvuda. Richardil on seda kogemust siin rohkem, ta on neljakordne Le Mansi võitja. Tal ei ole enam enda jaoks neid ringe nii palju vaja. Oleme saanud kolme peale seni ühtlaselt sõita ja Michael Fassbender loomulikult kõige rohkem, et ta koguks enesekindlust ja sisemist rahu. Teeme kõik selleks, et ta oleks heas mõttetsoonis omadega, kui laupäeval stardipauk antakse.

Eelmisel aastal said sa Le Mansil osalemisest teada vaid mõned nädalad enne starti. Kuigi sinu ametlik osalus sai ka tänavu kinnituse üsna hilja, teadsid sa siiski oma osalemisest juba võrdlemisi ammu. Kui palju lihtsam on sul tänavu olnud sõiduks valmistuda tänu eelmise aasta kogemusele?

Kindlasti see kogemus aitas, samas on sel aastal tähelepanu rohkem. Michael Fassbenderist filmitakse sarja "Road to Le Mans" ja mul on kogu aeg mikrofon seepärast küljes ning kaamerad on ümberringi. See loomulikult lisab stressi, aga nägin juba Barcelonas, et on võimalik ka sellega ära harjuda ja mitte lasta end sellest häirida.

Mis puutub auto tunnetusse ja üleüldisesse valmisolekusse selleks võistluseks, siis otseloomulikult on mul endal see aasta märksa kindlam tunne. Selline esimene õhin ja selline lisastress, et kõige suuremal võidusõidul mitte midagi pekki keerata – see on kindlasti maha rahunenud. Ka eelmisel aastal oli hoog väga hea, aga lihtsalt sellele lisandus lisavärin. Seda sel aastal ei ole. Tunnetus autoga on oluliselt parem ja kilomeetreid on vahepeal tulnud juurde. Olen ka selle ringrajaga sõbrunenud natuke rohkem ja kõik läheb õiges suunas.

Ma väga ei muretse selle pärast, mis on raja peal. Kuid kui vaadata pilti laiemalt, siis otseloomulikult on siin faktoreid, mida ei ole võimalik kontrollida. See teebki sellest võistlusest erilise sündmuse ja sellega kaasneb see õhin, mis paneb meid siia igal aastal tulema ja kõige suuremat mootorispordi festivali läbi elama. See on kõik seda väärt ja mul on väga hea meel siin olla.

Michael Fassbender (keskel) ja Martin Rump Le Mansis Autor/allikas: Porsche Motorsport

Michael Fassbenderi tiimis olemine on see, mis võtab kindlasti teilt energiat. Te teate, et teid kogu aeg jälgitakse. Kui ma sind ka enne sõitu jälgin, siis sa kogu aeg ainult suhtled ja kõik tahavad sinust midagi. Kui raske on see periood, mis eelneb sellele sõidule?

Seejuures nädalavahetus on ju tegelikult äsja alanud alles. Kogu see virr-varr ja sajanda juubeli erisündmused, mis siin kõik toimuvad, see otseloomulikult võtab energiat. Kindlasti on ta raskem, aga päeva lõpuks teen ma seda hea meelega. Isegi kui olen täiesti läbi omadega õhtuks, naudin seda täiel rinnal. Ma olen siin ju selle jaoks, et naudin iga hetke ja üritan head energiat endasse ammutada. Hiljem on ju hea meenutada, kuidas siin sajandal juubeliaastal oli ja kuidas siin esimese eestlasena oli teist korda sõita. Oluline on rajada ka teed järgmistele põlvkondadele, kes siin Eesti lippu kõrgel hoiaksid.

Eelmisel aastal sõitsid sa kaheksa tundi. Mille peale sa tänavu kaks päeva enne võidusõidu algust mõtled? Mis on su jaoks kõige suuremad väljakutsed?

Kaks aspekti. Kui olen ringrajal ja sõidan, siis on oluline püsida kiire ja mitte lihtsalt sõita hea kiirusega, vaid panna sammuke juurde. Seda tuleb teha niimoodi, et see oleks stabiilne ja ohutu. Ja ma rõhutan siin eriti liikluse manageerimist. Seda, mis tuleb tagapeeglitest. Prototüüpe on siin kõvasti rajal. Öösel vaatan tõenäoliselt üle 50 protsendi ajast peeglitesse. Riskide manageerimine on siin üks võtmekohti.

Teine oluline aspekt on uni. Eelmisel aastal magasin sõidu vältel ühe tunni ja sellest oli väga palju kasu. Kui keegi veel mäletab, siis eelmisel aastal kõlas pühapäeva hommikul Vikerraadios üks väga väsinud hääl. See oli väga väsinud hääl ja see oli just enne seda, kui ma oma tunnisele unele läksin. Ma olin täiesti küpse siis ja üritan seda vältida, et see tänavu juhtuks. Püüan sel aastal ka varajastel öötundidel saada pisutki magada. See aitab hoida fookust ja valmisolekut kõrgemal tasemel terve võidusõidu vältel.

Martin Rump Le Mansis Autor/allikas: Porsche Motorsport

Sel korral on stardis 21 GTE autot. Kvalifikatsioon teil küll kõige paremini ei õnnestunud, saite 16. koha, ent sel pole laiemas pildis suurt tähtsust. Milline on tänavuse Le Mansi võidusõidu konkurents GTE autode vahel?

Konkurents on selgelt kõrge, sest see on viimane aasta, kui GTE autod on rajal. Kõik tahavad seda viimast aastat magusasti omale krabada ja ka see sajas juubel on nii oluline ja märkimisväärne, et see, kes siin võidab, on hoopis teise kaaluga. Kõik panevad kõik välja ja keegi tagasi ei hoia ning mingeid mänge siin ei mängita.

Meil oli kvalifikatsioonis selge plaan teha ettevalmistavaid samme võistluseks ja ei olnud plaanis esimestele kohtadele minna sõitma. Muidugi oleks võinud paar kohta kõrgemale jõuda, aga meil oli ka pisut ebaõnne rajapositsiooni ja liiklusega. Tegelikult on 16. koht soliidne. Võidusõit on nii pikk, et meil on kõik kaardid käes, et teha seda, mida tulime siia tegema. Kõige olulisemaks on võistlus ilma jamadeta läbida. Eelmisel aastal oli meil küll teistsugune koosseis, ent kõige olulisem on vältida tehnilisi viperusi ja sõitjate eksimusi. Kui need komponendid on täidetud, saame teha sellise sõidu, millega jääme rahule.