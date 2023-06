Rump tahab sillutada teistele eestlastele tee Le Mans'i

"Kindlasti tähendab see kõvasti müra. Peab hoidma energiavarusid, et homme ikkagi võidusõidus ka midagi alles jääks. Aga see saab olema segane," kõneles Rump paraadist ERR-ile.

"Me oleme auto tagaistmetel ja ümberringi on rahvas. Meil on fänninänni, mida loobime, inimesed tahavad autogrammi saada, teevad pilte-videoid, särki-värki."

"See on see koht, kus sõitjad tuuakse inimestele lähedale ja 300 000 inimest on kõik siia linnatänavatele kogunenud," jätkas eestlane. "Nüüd saame nendega koos aega veeta. See on äge ja läheb ajalooraamatutesse ühe kõige vingema Le Mans'i paraadina."

Esimese eestlasena Le Mans'i 24 tunni sõidul osalenud Rump stardib kuulsal jõuproovil teist korda.

"Nagu ma enne ka ütlesin, siis rajades teed teistele. Järgmised generatsioonid, aga miks mitte ka järgmistel aastatel," lausus ta. "Tuleks neid Eesti sõitjaid veel ja oleks ka rohujuuretasandil näha, et see on reaalne karjääritee, kuhu minna."