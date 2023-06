Rikberg: Tšehhi on füüsiliselt kõige võimsam vastane

Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali pääsenud Tšehhi on tugev meeskond. Eesti koondise esitus oli võõrsil siiski sümpaatne ja avageim õnnestus võita. Peatreener Alar Rikberg hindab Tšehhit alagrupikaaslaste võrdluses kõrgelt.

"Selgelt kõige võimsam füüsiliselt. Eriti diagonaalründajad, aga ka üks nurgaründaja [Lukaš] Vašina – nende löögikõrgused, hüpe ja võim on selgelt midagi sellist, mida ei soomlastel ega ka slovakkidel ei ole," võrdles Rikberg intervjuus ERR-ile. "Meil õnnestus päris hästi avamängus tšehhe oma serviga suruda. See võiks olla ka teise mängu taktika."

Euroopa Kuldliigas on Eesti meeskonna esimene eesmärk vältida väljalangemist. Kindel saab selles olla siis, kui alagrupis viimaseks ei jääda. Koondis on täienenud kahe kvaliteetse nurgaründaja ehk Marti Juhkami ja Märt Tammearuga.

"Sel nädalal on Juhkami ja Tammearu mõlemad trennis. Kuna Tammearul on olnud päris võrkpallist ja paljudest võrkpallitegevustest omajagu pikk paus, siis tuleb võtta järk-järgult," sõnas Rikberg. "Samamoodi kontrollida ka Juhkami koormust. Aga järele jäänud kolmes mängus ühel või teisel hetkel ma loodan, et mõlemat meest võib platsil ka näha. Ja ma loodan, et nad saavad meeskonda aidata."

Eesti ja Tšehhi kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50. Enne seda näeb ka naiste koondise mängu Põhja-Makedooniaga.