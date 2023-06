Raskest seisust välja tulnud Eesti koondis säilitas edasipääsulootuse

Kohtumise avageimis haaras kodumeeskond 7:4 edu ja kolmest punktist lähemale Eestit enam ei lubatudki. Geimi keskel tegid slovakid kaks 3:0 minispurti ning vahe suurenes ka kaheksale silmale, seisul 15:22 võitis Eesti veel kolm punkti järjest, aga esimene vaatus kuulus 25:20 väljakuperemeestele.

Teise geimi alguses läks Slovakkia juhtima 4:0, 6:1 ja 7:2, Eesti vähendas kaotusseisu 11:13 peale, aga pärast seda hoidsid võõrustajad taas stabiilselt kolmepunktilist ja suuremat edu.

Kolmandas geimis oli Eesti mäng oluliselt parem, tasavägise alguse järel teenis Eesti 12:11 eduseisus olles kolm punkti järjest ning kasvatas seejärel vahe 18:13 peale. Sellele järgnes ka neljapunktiline minispurt ja Eesti läks juhtima seitsme silmaga, geim lõpetati neljanda võimalusega.

Neljandas geimis teenisid eestlased seisul 18:18 kuus punkti järjest ja viisid mängu otsustavasse vaatusesse. Seal juhtis Eesti 13:10, slovakid said siis ka ühe kohtuniku eksimuse toel kolm punkti järjest, aga pingelise kohtumise lõpetas Eesti kolmanda matšpalliga. Mäng kestis enam kui kaks ja pool tundi.

Pärast vigastusepausi tegi esimese mängu koondises Märt Tammearu, kes vedas meeskonda nii kergematel kui raskematel hetkedel. Nurgaründaja arvele kogunes lõpuks üleplatsimehena 30 punkti ja ta jäi efektiivsuselt koguni 25-ga plussi. 12 punkti kanti nii Valentin Kordase, Andri Aganitsa (sealhulgas neli blokki) kui Stefan Kaibaldi arvele. Slovakkia parim oli Patrik Lamanec 27 silmaga (+20).

Eesti vastuvõtt oli 47% nagu ka Slovakkial, samad näitajad olid ka rünnakul – mõlemal 49%. Blokist said slovakid 14 ja Eesti kaheksa punkti, servil läid eestlased neli ässa (neist kolm Tammearu) ja eksisid 17 pallingul. Slovakkia lõi kuus ässa ja eksis 18 servil.

Tšehhi alistas samal ajal toimunud kohtumises Soome 3:0 (25:17, 25:21, 25:17). Võit ja teenitud kaks punkti tähendavad, et Eesti jaoks säilis ka võimalus edasi pääseda. Selleks on vaja viimases voorus Soome alistada 3:0 või 3:1 ning loota, et Tšehhi ei saa Slovakkia vastu enamat ühest geimivõidust.

Enne mängu:

Eestil on C-alagrupis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, millega ollakse Tšehhi järel (kolm võitu ja üks kaotus) teisel kohal. Kolmas on kahe võidu ja kahe kaotusega Soome ning neljas ühe võiduga Slovakkia.

Muutusi on mõlema meeskonna koosseisudes. Eesti peatreener Alar Rikberg sõitis Slovakkiasse 12 mängijaga, eri põhjustel jäid maha Martti Juhkami, Renet Vanker ja Timo Lõhmus. Ent tagasi rivis on Märt Tammearu, keda loodetavasti saab ka platsil näha. "Täna siin Slovakkias tegi Märt kaasa kogu trenni samas mahus nagu kõik nurgaründajad, mängusituatsioon on kindlasti erinev, aga järk-järgult on võimalik teda ka mängudes katsetama hakata," ütles Rikberg teisipäeval.

Ka slovakkidel on võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega koosseisus toimunud mõned muudatused, mis puudutavad nii sidemängijat kui diagonaali. "Sides on neil nüüd mänginud kogenum Filip Palgut ja diagonaalis Patrik Lamanec, keda enne meie mängu tabas kõhuhäda. Tema on viimastes mängudes olnud selgelt nende parim rünnakul. Ses osas on nad kindlasti tugevamaks läinud," sõnas Rikberg.

"Tabeliseis on selline, et kõik alagrupid on olnud üllatusi täis ja meil on esimesest viimase kohani kõik lahtine. Järgmine mänguvoor paneb juba päris palju paika, mille peale viimases voorus mäng käib – kas edasipääsu või hoopis Kuldliigasse püsimajäämise nimel. Kuni on võimalus võita ja kuhugi edasi pääseda, seni me seda ka püüame. Kui need peaksid kaduma, siis seame endale teised eesmärgid," lisas Rikberg.

Eesti meeskonna koosseis Slovakkia vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Märt Tammearu

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter