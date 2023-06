Misso rallikrossi napim võit saavutati kolme sekundisajandikuga

Finaali viimases kurvis õnnestus Allikul (Honda Civic) takerdunud Rutkauskasele (Audi A1) kõrvale saada ja sealt nobedamalt välja kiirendada. Suurem osa finaalist möödus rütmis, kus Rutkauskas pääses kiirendustel eest ära, kuid kurvides sõitis Allik vahet kinni. "Tuleb lihtsalt väga hästi sõita," kommenteeris Allik olukorda, kus vastase auto on ilmselgelt kiirem. "Sõita järel ja vaadata, kas vastase närvid peavad vastu või ta eksib."

Kolmanda koha sai Aivo Ojala (Honda Civic).

Junior1600 finaal lõppes samuti napi võiduga, Andri Kutsar (Ford Ka) edestas Albert Pärtelsoni (Honda Civic) 0,43 sekundiga. Kolmanda koha sai Albert Ako Kokk (Škoda Fabia). Missos võitnud Kutsaril oli kahel eelmisel etapil kõvasti ebaõnne, Raassillas juhtus avarii ja Kulbilohus purunes mootor. Ärev hetk oli ka kolmandal etapil. "Autode paigutamisel finaali starti tuli natuke tagurdada ja purunes tagasikäigu lülitamise kang. Korra tuli väike närv sisse küll," rääkis Kutsar. "Aga sain finaali ilusti ära sõita, auto töötas, nagu peab. Teadsin, et olen võimeline finaali võitma, aga selleks tuleb kõvasti katta."

TouringCari finaalis katkestas Stein Karu (Audi Coupe) eelviimasel ringil liidrikohalt tagasilla rikke tõttu. Võitis Priit Rebane (Volvo C30), järgnesid Marko Muru (Ford Fiesta) ja Andreas Aruaas (Ford Fiesta). "Mida ring edasi, seda selgemaks sai, et ilma ülearust riski võtmata esikohta võtta ei õnnestu. Otsustasin mitte riskida, sest meistrivõistluste põhirivaalid Marko Muru ja Andreas Aruaas olid mõlemad selja taga, Stein Karu aga ei sõida tervet hooaega. Üsna sõidu lõpus nägin, et ta katkestas," rääkis Rebane.

SuperCari finaalis võttis selge võidu Maiko Tamm (Ford Fiesta), teine oli Mart Tikkerbär (Mitsubishi Lancer Evo) ja kolmas Rico Rodi (Mitsubishi Lancer Evo). RallyX Nordic sarjas teist kohta hoidev Tamm ütles, et kuna kaks eelmist Eesti meistrivõistluste etappi on hästi läinud, võtsid nad tiimiga sihiks püüda ka Eesti meistritiitlit. "Ühtlasi tulime ka autot katsetama, Nordicus tekkisid viimasel etapil tehnilised probleemid ja tahtsime proovida, kas kõik on okei," rääkis Tamm. "Kindlasti oli võistluses pinget, juhtusid ka mõned sõiduvead, neist tuleb õppida."

Osavõturohkeima (20) Crosskart Xtrem klassi võitis Janar Muttik (Speedcar Wonder), järgnesid Lucas Orav (Speedcar Wonder) ja Jakko Viilo (Speedcar Xtrem). "Misso võistlusel tuleb igal aastal hoovihma, nii ka seekord. Mõni eelsõit oli päris libe, mõni kuiv, juhtus ka üks tehniline probleem. Tuli pingutada ja sain esimese stardikoha finaali," rääkis Muttik. "Amortisaatorite seaded panime paika vahetult enne starti vastavalt ilmale. Seal, kus oli libe, tuli lihtsalt rahulikult läbi minna, kus oli näha, et saab suruda, seal kõvasti suruda."

Crosskart 125 võitis Armin Raag, järgnesid Georg Steve Supper ja Kaspar Pikkpõld (kõik CK 125). "Sõitsin, nagu suutsin," rääkis Armin Raag. "Vahelduvad ilmaolud tähendasid, et tuli olla tavalisest ettevaatlikum, ei tohtinud rapsida. Eksida oli lihtne, eriti näiteks viimases kurvis – kui see on märg, võib auto väga kergelt spinni minna."

Crosskart 650 pjedestaali kõrgeimale astmele tõusis Rait Sööt, teine oli Laur Langeproon ja kolmas Jonathan Lee Mäe (kõik CK 650). "Päev algas keeruliselt, eelsõitudes juhtus mootori- ja käigukastirike. Tegime kiiresti mootorivahetuse," sõnas Sööt. "Tuli välja, et "lahjem" asendusmootor andis sel rajal ja tänastes tingimustes edu. Jõudu polnud nii palju vajagi, tähtis oli taktika ja rahulik sõit."

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad neljanda etapiga 1. juulil Põltsamaa lähedal Piiroja rajal. Kokku on kavas kuus etappi.