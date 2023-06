Taaramäe ja Mihkelsi klubikaaslane jäi Dauphine avaetapil valusalt võidust ilma

Herregodts kuulus viieliikmelisse jooksikute gruppi, kes sõitsid teistel eest juba 10 km järel. Umbes poole maa peal hakkas vihma sadama ja lõpuks jäi Herregodts üksinda ette. Peagrupp lähenes aga iga meetriga ja vahetult enne finišijoont saadigi belglane kätte.

Une course-poursuite haletante entre l'échappé et le peloton. ⏪ Revivez le dernier kilomètre. A breathtaking chase between the breakaway and the peloton. ⏪ Relive the last kilometre. #Dauphiné pic.twitter.com/kEqA85qdBk

Lõpuspurdis võttis võidu Laporte, teise koha sai Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ja Herregodts lõpetas kolmandana.

Absolute heartbreak for Rune Herregodts, caught in the final meters #Dauphiné



He hang on to 3rd place but he'll be back!!! pic.twitter.com/x3I3jHWuo3