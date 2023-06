Dauphine velotuuri teise etapi võitja selgus grupifinišis

Esimesena jäi esikolmikust välja avaetapi võitja Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Madis Mihkels ja Rein Taaramäe (mõlemad Intermarche - Circus - Wanty) lõpetasid vastavalt 93. (+1.07) ja 127. kohal (+5.29).

Velotuuri kokkuvõttes jätkab liidrina Laporte. Prantslasele järgnevad Alaphilippe, Carapaz (+0.04) ja eestlaste klubikaaslane Rune Herregodts (+0.06). Mihkels paikneb 103. (+11.41) ja Taaramäe 130. (+16.03) positsioonil.

Un sprint en montée remporté par @alafpolak1.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



An uphill sprint won by @alafpolak1.

⏪ Relive the last kilometre.#Dauphiné pic.twitter.com/lELBIekrHK