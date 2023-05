Tilga kehvast odaviskest: soojendusel tegin natuke küünarnukile liiga

"Soojendusel tegin natuke küünarnukile liiga ja võistluskatsed vist selle arvelt lagunesid ära," põhjendas Tilga ERR-ile. "Imelik viga tuli sisse, et tõmbasin lõpus veidi randmega peale ja odad lendasid nagu kukerpalli. Seal on vaja trennis natuke vaeva näha ja ma arvan, et siis saab korda."

Tilga piirdus 58.45-ga ehk jäi pea 15 meetriga isiklikule rekordile alla. "Sinna jäi kümme meetrit sisse. Aga ei ole hullu!" lisas Tilga. "Kümnevõistlus on ikka selline, et midagi läheb aia taha."

Päev algas Tilga jaoks tegelikult hästi, sest 110 meetri tõkkejooksus sündis isiklik rekord 14,65. Kettaheites järgnes korralik 47.78. "Nendega jäin rahule. Kettas oleks ka võib-olla mõnda meetrit juurde tahtnud, aga kümpi sees ketta heitmine on natuke teine asi kui üksikala võistlusel," kommenteeris mitmevõistleja.

Kui lisada siia avapäeva õnnestumised, siis kõik kolm isiklikku tippmarki sündisid just jooksualadel. "See trenn, mis jooksude jaoks teeme, järelikult töötab hästi," järeldas Tilga. "On vaja väljakualad ka üles putitada ja siis saab äkki asja."

Alles aprilli lõpus täitis Tilga Itaalia linnas Desenzanos olümpianormi ja võtab pärast Götzise etteastet aja maha. "Eelkõige puhkus. Siis ilmselt vähemalt kuuks ajaks naelikud jalast ära," lausus ta lähituleviku kohta. "Kaks kümpi neljanädalase vahega on kehale suur koormus. Tuleb korralikult välja puhata."