Tartus teisena lõpetanud Pajur: mul on olnud väga raske hooaeg

Tour of Estonia esimene etapp kujunes aktiivseks: prognoositud küljetuul mõjutaski sõitu, ehkki lõpuks jõuti finišisse ikkagi suhteliselt suures grupis.

Eesti koondis, mille koosseisus velotuuri kolm varasemat võitjat, hoidis sündmuste käiku kontrolli all. Ohtlikke äraminekuid maha ei magatud ja näiteks Jõgeva järel formuleerunud 13-liikmelisse gruppi kuulusid nii Rait Ärm kui Norman Vahtra.

"Lõpuks olid meil selektsioonis kõik koondise mehed sees. See näitab, et meie tiimi keskmine tase on teistest üle," rääkis ERR-ile Vahtra.

Ehkki Lossi tänava munakivikattel kulgenud lõputõusu alustasid Eesti koondise mehed väga healt positsioonilt, jäi neil konkurentidega võrreldes justkui mitu käiku puudu.

Võimsa lõpu tegi kogenud 34-aastane itaallane Filippo Fortin, kes tõi Maloja Pushbikersi meeskonnale etapivõidu. Parim eestlane oli mõneti üllatuslikult Tartu2024 meeskonna särgis sõitnud 22-aastane Markus Pajur. Etapil peagrupist kaks korda maha jäänud Pajur suutis kõige tähtsamatel meetritel vajaliku jõu leida. Parima Eesti koondislasena sai Vahtra kümnenda koha.

"Kui mul oleks lõpukurvis olnud parem positsioon, siis ma arvan, et oleks huvitavam finiš olnud võidu peale. Ma olen selle teise kohaga ka rahul," tõdes Pajur. "Mul on ausalt öeldes olnud väga raske hooaeg. Ma olen füüsiliselt küll heas vormis olnud, aga mul on olnud väikesed vaimsed probleemid, millega ma olen nüüd tegelenud. Ja tundub, et asi on vilja hakanud kandma."

Ka velotuuri liidrisärgi selga saanud Fortin kiitis oma lahtivedajat, kolmandana lõpetanud meeskonnakaaslast Roy Eeftingit. "Mulle meeldib munakivil sõita. Olen üsna raske, mis on munakivikatte puhul üsna hea. Ja mulle meeldib ka sellist tüüpi finiš - ehkki olen sprinter, meeldib mulle, kui viimasel 300-400 meetril on tõus. Siis ei lähe tarvis ainult võimsust, vaid ka sitkust," sõnas itaallane.

Kümnes Tour of Estonia kulmineerub laupäevase 16-ringilise Tartu tänavasõiduga. Teist aastat peetakse ka naistele mõeldud Ladies Tour of Estonia.