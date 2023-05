Prantsusmaa tennisist sai suurema trahvi kui on tänavu auhinnaraha teeninud

Gastonile määrati suur rahatrahv neljanda rikkumise eest Madridi Mastersil, kus prantslane mängis teises ringis horvaadi Borna Coriciga ja keset punkti poetas ta palli enda taskust väljakule, kui Coric oli punkti äralöögiga võitmas. Kui teine pall segab mängimist, sekkub pukikohtunik ja punkt mängitakse uuesti. Gaston kaotas selle mängu lõpuks 3:6, 3:6.

ATP teatel määrati nii suur trahvisumma seetõttu, et prantslane oli varem sarnase käitumise eest saanud mitu hoiatust. "Vastavalt ATP reeglitele, mis kehtivad 2023. aastast, kasvab ebasportliku käitumise eest määratud trahv iga järgneva rikkumise korral sama hooaja jooksul sajaprotsendiliselt," seisis ATP avalduses. "See oli Gastoni neljas ebasportlik käitumine tänavusel hooajal."

Gaston kaebas karistuse edasi ja ATP nõustus trahvi vähendama, aga ainult siis, kui prantslane seatud reeglitest kinni peab. "Rahatrahv vähendatakse 72 000 euroni teatud tingimustel, muuhulgas ei tohi Gastonil 12-kuulise katseaja jooksul sarnaseid rikkumisi olla," ütles ATP.

Maailma edetabelis 108. real paiknev Gaston on tänavu auhinnarahadena võitnud 121 712 dollarit, mis on umbes 112 600 eurot.

22-aastane prantslane mängib järgmisena kodusel slämmiturniiril ehk Prantsusmaa lahtistel, kus ta sai vabapääsme põhiturniirile.

Video kõnealusest intsidendist, mis oli Gastoni neljas rikkumine sel hooajal:

Wouah les images qui crucifie Hugo Gaston qui délibérément lâche une balle et l'indique en plus pour que le point soit rejoué. C'est du pur anti jeu! Alors oui l'amende est élevée mais le geste est d'une laideur extrême. Et il l'avait déjà fait. C'te honte. pic.twitter.com/Epk6bxd5Yd