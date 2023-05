Tarassov alustas XCE MK-hooaega väikese finaali võiduga

Kvalifikatsioonsõidus näitas Tarassov 13. aega tulemusega 1.26,02. Täpselt tema ette platseerus teine eestlane Joosep Mesi (Trey Trek Team; 1.25,82). Kui Tarassov võitis väikese finaali ja sai viienda koha, siis Mesi langes seekord konkurentsist veerandfinaalis, mis andis MK-avaetapil 13. koha.

"Peale kvalifikatsiooni vaatasin, et vorm ei ole kõige hullem," ütles Tarassov pärast võistlust. "Kaheksandikfinaali võtsin rahulikumalt, kuna seal oli ainult kolm inimest stardis ja suutsin jõudu säästes lõpetada teise kohaga."

"Veerandfinaal oli päeva raskeim sõit. Stardis olid eksmaailmameister, mina, Joosep ja üks tugev prantslane. Üllatuseks suutsin selle sõidu võita. Üpris kohe tuli otsa poolfinaal, kus olin joonel maailmameistriga, eksmaailmameistriga ja türklasega. Saades aru, et vorm pole veel nii hea, otsustasin sellel sõidul ennast säästa ja hoida jalga väikese finaali jaoks, kus oli võimalik saada viies koht. Väike finaal oli natuke vähem pingeline, kuna seal sain suhteliselt kohe väikese vahe sisse ja niiviisi jõudsin karjääri esimese MK-pjedestaalile," lisas Tarassov.

Mesi seevastu oma sooritusega rahule ei jäänud. "Tundsin ennast hästi ja kvalifikatsiooniaeg näitas ka, et jõudu oli," ütles Mesi. "Kaheksandikfinaal läks nii nagu ootasin ja sain kindlalt pääsu veerandfinaali. Seal jäin staadioni tõusule sprintides karpi ja sellega oli minu sõit sõidetud."

Naiste seas tegi oma esimese XCE MK-etapi kaasa Merili Sirvel (Trey Trek Team), kes jõudis välja poolfinaali, kuid lõhkus seal startides keti. Kokkuvõttes sai eestlanna kaheksanda koha.

"Olen viimased päevad veidike tõbine olnud, aga õnneks tundus, et mu sooritust see otseselt ei mõjutanud," ütles Sirvel pärast võistlust. "Veerandfinaalis sõitsin kolmandal kohal kuni türklane mu ees kukkus ning ületasin finišijoone teisena. Poolfinaalis suutsin kahjuks stardis keti lõhkuda, mis tähendas, et minu sõit oli sõidetud. Usun, et võin oma elu esimese väljalangemissõiduga rahule jääda."

Maastikuratturite väljalangemissõidu maailma karika sarja teine etapp peetakse 4. juunil Belgias Leuvenis.