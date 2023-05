Tuisk sai Belgias grupifinišis neljanda koha

Kodupubliku rõõmuks võidutses 97,2-kilomeetrisel ringidel sõidetud võistlusel Febe Poppe ajaga 2:33.13. Ta edestas suures grupifinišis hollandlannat Elisa Sernet ja kaasmaalannat Marieke Meerti, vahendab ejl.ee.

"Võistlus algas üsna aktiivselt ja üles-alla käinud sõidul sõideti tõuse üsna suure hooga," rääkis Tuisk. "Distantsi esimesel poolel ma ennast hästi ei tundnud, aga samas kehv ka polnud. Jäin rahulikuks ja sõitsin tõuse võimalikult ökonoomselt. Teisel poolel läks enesetunne paremaks ja siis tundsin end juba päris kindlalt."

"Sõidul olid küll üksikud ratturid, kes suutsid vahepeal grupiga vahe sisse saada, aga lōpuks jäi ikka suur grupp kokku," jätkas Tuisk. "Lõpp oli mulle sobilik – kiire laskumine ja siis kohe kurv kurvi otsa ehk kitsas ja tehniline, kus grupp venis pikaks. See kõik algas juba kaks kilomeetrit enne lõppu ehk tähendas seda, et pidin varakult õiges kohas olema, kui tahtsin tulemust teha. Seda ma ka suutsin. Viimasesse kurvi, mis oli 200 meetrit enne ülesmäge finišit, läksin neljandal positsioonil. Minu ees hakkas rattur üks kiirendama, aga kahjuks sai tal jaks otsa ja jäin veidi tema taha kinni. Lõpuks tuli kõrvalt juba teine sõitja mööda ja olin karbis. Kui sealt välja sain, siis tundsin, et jaksu on palju, aga kahjuks tuli finišijoon juba vastu. Reaalne oleks olnud esikolmikus lõpetada ja julgeksin öelda, et ka võit oli käega katsutav. Pean veel oma õiget aega ootama."

Kokku lõpetas võistlusel 69 naisratturit.