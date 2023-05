Võidukas City kindlustas Arsenali kaotuse järel sisuliselt meistritiitli

City eest tegi pühapäeval suurepärase partii Ilkay Gündogan, kes võttis 37. minutil Evertoni karistusalas palli filigraanselt maha ning suunas selle seljaga värava poole seistes akrobaatiliselt võrku; andis kaks minutit hiljem Erling Haalandi pea peale väravani viinud tsenderduse ning pani 51. minutil täpse karistuslöögiga tabloole ka lõppseisu.

Viimasel kahel hooajal Inglismaa meistriks kroonitud City on koduliigas nüüd võitnud 11 järjestikust mängu ja võidab ülimalt suure tõenäosusega tiitli ka sel kevadel, sest nende lähim jälitaja Arsenal jäi pühapäeval koduväljakul 0:3 alla Brightonile.

Kõik külalismeeskonna väravad sündisid teisel poolajal, esmalt oli 51. minutil täpne 19-aastane Paraguay ründaja Julio Enciso, 86. minutil suurendas nende edu Deniz Undav ja lõppskoori vormistas 90+6. minutil Pervis Estupinan.

City on 35 mänguga kogunud 85 punkti, ühe kohtumise enam pidanud Arsenalil on neli punkti vähem. See tähendab, et Manchesteri meeskond võib meistritiitli matemaatiliselt kindlustada juba järgmise nädala lõpus isegi väljakule tulemata, sest Arsenal mängib neist päev varem.