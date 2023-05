De Gea eksimus viis ManU kaotuseni, Arsenal sai tiitliheitluses võidulisa

Arsenal asus Newcastle'i vastu juhtima 14. minutil, kui Martin Odegaard suurepärase kauglöögiga külalised juhtima viis. Arsenal kindlustas võidu 71. minutil, kui Gabriel Martinelli vasakult äärelt terava palli Newcastle'i värava ette toimetas, kust Newcastle'i kaitsja Fabian Schär selle enda väravasse toimetas.

Arsenal teenis võiduga vajalikud kolm punkti, et püsida Premier League'i tiitliheitluses. Londoni klubi püsis hooaja alguses pikalt liigatabeli tipus, kuid ebastabiilne vorm avas ukse Manchester City'le, kes on võimalust suurepäraselt ära kasutanud ja on Arsenalist ühe vähema mänguga punkti enam kogunud. City'l on 82 punkti, Arsenalil on 81.

Mängupäeva teises kohtumises pälvis West Ham koduväljakul 1:0 võidu Manchester Unitedi vastu. Tasavägises kohtumises tegi Unitedit üle kümne aasta esindanud väravavaht David de Gea 27. minutil ränga eksimuse, kui puterdas madala palli enda väravasse. United ei leidnud viigiväravat ning pidid liigatabeli 15. kohal asetseva West Hami 1:0 paremust tunnistama.

De Gea on sel hooajal ebatavaliselt palju eksinud ning tema eksimustest on United lubanud võrku neli väravat. 32-aastasel hispaanlasel on käsil lepingu viimane aasta, aga pärast mängu oli peatreener Erik ten Hag väga toetav.

"Eksimused on osa jalgpallist ja selles meeskonnas pead lihtsalt nendega tegelema ja tagasi tulema, sest jalgpall on meeskonnaala. Üle hooaja on tal olnud mitmeid nullimänge, mis olid samuti meeskonnavõidud. See juhtub, see on jalgpall, aga kõik vastutavad," ütles hollandlane väravavahi kohta, kes on sel hooajal 15 mängus värava puhtana hoidnud.