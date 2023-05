Haalandi rekordvärav aitas City sammu võrra tiitlile lähemale

Väravateta lõppenud avapoolaja järel leidis City 50. minutil juhtvärava üsna ootamatu mehe toel, kui Nathan Ake saatis peaga väravasse Riyad Mahrezi täpse karistuslöögi.

Harjumuspärasem oli Jack Grealishi läbisöödule järgnenud Erling Haalandi osav tabamus 70. minutil ning lõppskoori vormistas 85. minutil Phil Foden, kes saatis palli kaitsja rikošeti abiga võrku karistusala joonelt otse õhust.

Haalandile oli kolmapäevane värav kõrgliigahooaja 35., millega norralane ületas seni Alan Sheareri ja Andrew Cole'i nimel olnud ühe hooaja rekordi. Fodeni tabamus oli City 1000. väravaks peatreener Pep Guardiola käe all.

Teises kolmapäeval toimunud mängus tõi Liverpoolile koduväljakul Fulhami üle 1:0 võidu Mohamed Salah täpne penalti matši 39. minutil.

Kolmanda järjestikuse liigatiitli poole liikuval Cityl on 33 mänguga koos 79 punkti, ühe mängu enam pidanud Arsenalil on üks punkt vähem. Liverpool jätkab viiendal kohal, neist kaks kohtumist vähem mänginud Manchester Unitedil on neljandana neli silma enam.