Leeds ja Newcastle leppisid penaltiterohkes mängus viiki, Southampton langeb esiliigasse

Kodumurul mänginud Leeds läks 7. minutil Luke Aylingi väravast juhtima. 28. minutil teenis Leeds penalti, kuid Newcastle'i puurilukk Nick Pope suutis Patrick Bamfordi soorituse tõrjuda. Paari minutit hiljem realiseeris Newcastle'i kasuks määratud penalti Callum Wilson.

Teise poolaja keskel teenis Newcastle veel ühe penalti ning Wilson näitas penaltipunktil taas külma närvi. Külalismeeskonna eduseis pikalt ei püsinud, sest 79. minutil päästis Rasmus Kristensen Leedsile olulise viigipunkti.

Sel hooajal ainult kuus kohtumist võitnud Southampton kaotas kodus 0:2 Fulhamile, mis tähendab, et Lõuna-Inglismaa klubi mängib järgmisel hooajal esiliigas. Fulhamile tõid võidu Carlos Viniciuse (48. min) ja Aleksandar Mitrovici (72. min) tabamused.

