Grupp jäi silma otseülekannet jälginud pealtvaatajatele ning portaali insidethegames.biz vahendusel eemaldati sõjasümbolit kandnud pealtvaatajad koheselt pärast nende tuvastamist.

"Nad olid pealtvaatajad, neil paluti sümbol eemaldada, aga nad ei tahtnud seda teha," ütles IJF-i esindaja portaalile. "Seega saatsime nad ära ja ei luba neil tagasi tulla."

International Judo Federation returned representatives of the Russian terrorist army to the World Championship.



At these competitions we can see in the stands such "brainwashed" people who have attached an element of the battle flags of the Russian Guard units to themselves.



