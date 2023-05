Drelli koduklubi kaotusteseeria koduliigas sai jätku

Drell ja Roanne jäid tagaajaja rolli juba esimesel veerandil, kui Dijon avaveerandi viiendal minutil kümnepunktilise eduseisuni jõudis. Dijoni eduseis pikenes veerandaja lõpuks 11-punktiliseks ning poolajaks 16-punktiliseks.

Kolmandal veerandajal ei raugenud Dijoni hoog ning liigatabeli neljas klubi saavutas viis minutit enne veerandi lõppu 20-punktilise eduseisu, mis paisus ühel hetkel 25 punkti peale. Otsustavale veerandile läksid meeskonnad Dijoni 71:48 eduseisul.

Neljandal veerandajal hakkas Roanne tasapisi suurt vahet vähendama ning jõudsid viis minutit enne kohtumise lõppu 14 punkti kaugusele. Kaks minutit enne mängu lõppu oli Dijoni eduseis kahanenud ühekohaliseks, kuid Roanne'il jäi aega väheks ning lõpuks pidid nad tunnistama vastase 88:81 paremust.

Dijoni eest oli resultatiivseim Gregor Horvat 21 punkti ning nelja lauapalliga. Veel viis Dijoni mängijat viskasid kahekohalise arvu punkte, Dijon võitis lauavõitluse 42:38. Roanne'i eest oli parim Ronald Marchs 26 punkti ning kuue lauapalliga,

Henri Drell viskas 30 minutiga 14 punkti ning lisas sellele viis lauapalli ja kaks resultatiivset söötu.

Pärast 32 mänguvooru on Roanne Prantsusmaa kõrgliigas 14 võiduga 12. kohal. Liigaliider on Monaco 26 võiduga, neile järgneb Boulogne-Levallois 20 võiduga ning Lyon-Villeurbanne 19 võiduga (31 mängust). Dijon on neljandal kohal 20 võiduga, kuid on mänginud Lyon-Villeurbanne'ist ühe mängu enam.