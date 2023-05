Arsenal lõpetas mõõnaperioodi olulise võiduga Chelsea üle

Arsenali viimane võit koduses Premier League'is leidis aset 1. aprillil, misjärel viigistas Londoni klubi Liverpooliga, West Hamiga ning Southamptoniga. 26. aprillil pidi Arsenal võõrsil tunnistama Manchester City 4:1 paremust.

Teisipäeva õhtul sattus Arsenal taas hoogu ning lõid 34 minutiga Chelsea võrku kolm palli: 18. minutil avas Martin Odegaard skoorimise ning pikendas koduklubi eduseisu 31. minutil, kolm minutit pärast seda sai jala valgeks ka Gabriel Jesus. Liigatabelis 12. kohal asetsev Chelsea jõudis 65. minutil väravani, kuid sellest ei piisanud ja Arsenal haaras 3:1 võiduga taas koha liigatabeli tipus.

Siiski ei tasu Arsenali fännidel olulist võitu veel liigselt tähistada. Liigatabelis on nad küll esikohal, kuid Manchester City on kahe vähema mänguga neist vaid kahe punkti kaugusel. City pole Premier League'is kaotanud veebruari algusest saati ning klubil on koduses liigas kaheksamänguline võiduseeria. City on elus ka Meistrite liigas, kus kohtuvad 9. mail poolfinaalis Madridi Realiga.

Inglismaa kõrgliigas on kolmandal kohal Newcastle 65 punktiga, Manchester United on kogunud 63 punkti ja asetsevad liigas neljandal kohal. Liverpool on 56 punktiga viies, Tottenham 54 punktiga kuues ning Aston Villa on 54 punktiga seitsmes.

Väljalangemistsoonis on Southampton 24 punktiga, Everton 29 punktiga ning kolmel klubil on hooaja peale 30 punkti, 18. kohal on pärast 34 mänguvooru Nottingham.