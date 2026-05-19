Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

Arsenal nägi tabeli tagumise otsa klubi alistamisega kõvasti vaeva. Otsustavaks sai üksainus värav, mille Kai Havertz lõi 37. minutil. Teise poolaja keskel oleks Havertz äärepealt Burnleyle eelise andnud, kui tegi vastaste poolkaitsja Lesley Ugochukwu vastu karmi vea, aga peakohtunik Paul Tierney karistas sakslast kollase kaardiga.

"Havertzi viga oli jõhker. Ta oli pallist kilomeetrite kaugusel. See viga ei meeldinud mulle," kommenteeris Sky Sportsis endine Inglismaa koondislane Gary Neville. "Ma ei arva, et kollane kaart oli õige otsus. Havertzil oli õnne," lisas ta.

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu Manchester City ees viiele punktile. Man City kohtub teisipäeva hilisõhtul võõrsil Bournemouth'iga ja kui lahkub sellest mängust võiduga, siis selgub Inglismaa meister viimases voorus. Arsenal läheb viimases voorus võõrsil vastamisi Crystal Palace'iga ning Man City võõrustab Aston Villat.