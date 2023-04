Kevin Durant sõlmis Nike'iga eluaegse lepingu

Korvpalliliiga NBA tähtmängija Kevin Durant sõlmis reedel spordirõivaste tootja Nike'iga eluaegse lepingu, saades sellega Michael Jordani, LeBron Jamesi ja Cristiano Ronaldo järel neljandaks sportlaseks, kes sellise lepingu Nike'ilt saanud on.

34-aastane Durant siirdus Texase ülikoolist NBA-sse 2007. aasta draft'is, kus Seattle SuperSonics tegi pikast ja dünaamilisest skoorijast teise valiku. Durant sõlmis lepingu Nike'iga enda esimesel hooajal ning on tänaseks välja andnud 15 endanimelist korvpallijalatsit.

"Kui esmalt Nike'iga liitusin, ei oleks osanud arvatagi, et see partnerlus nii kaugele jõuab. Oleme teinud suurt tööd nii loovalt kui heategevuslikult," ütles kahekordne NBA meister. "Olen tuleviku osas lootusrikas ja mul on au olla selle lepinguga haruldases seltskonnas."

Durantist sai kolmas NBA mängija Michael Jordani ja LeBron Jamesi kõrval, kes Nike'iga sellise lepingu sõlminud on. 2016. aastal sõlmis sarnase lepingu ka jalgpallitäht Cristiano Ronaldo.

Durant ja tema koduklubi Phoenix Suns alustavad öösel vastu pühapäeva play-off'i teise ringi seeriat Denver Nuggetsi vastu.