Michael Jordani ülikoolisärk müüdi enam kui miljoni euro eest

Jordan kandis kõnealust North Carolina Tar Heelsi kuulsat helesinist särki hooajal 1982/83 ja see on ühtlasi kõrgeim summa, mis hilisema Chicago Bullsi tähe mängusärgi eest välja käidud. Mullu müüdi üks tema hooajal 1986/87 kantud Bullsi särk oksjonil ligi 400 000 euro eest.

Kollektsionääride seas on kõrgelt hinnatud ka Jordani korvpalliketsid: eelmise aasta augustis osteti paar Jordani poolt mängus kantud Air Jordan 1s High ketse 505 000 euroga, mõned kuud varem käidi ühe autogrammiga paari eest Londonis välja 460 000 eurot.

It's arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ's 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983 pic.twitter.com/t8MV4gJLlu