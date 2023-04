Suur kaklus lõpetas Euroliigas Reali ja Partizani mängu

Kui normaalaega oli mängida veel 1.40, puhkes väljakul kaklus, millega liitusid ka varumeestepingil olnud mängijad. Kohtunikud ja turvatöötajad lahutasid rüselejad ning mäng peatati. Kohtumise jätkumiseks pidanuks mõlemad tiimid saatma väljakule minimaalselt kaks mängijat, kuid pärast määratud karistusi polnud kummalgi meeskonnal enam nii piisavalt mängijaid. Seetõttu otsustasid kohtunikud määrata lõpptulemuseks selle seisu, mis oli peatamise hetkel ehk Partizan sai 95:80 võidu ja asus seeriat 2:0 juhtima.

Euroliiga teatel selguvad võimalikud lisakaristused reede jooksul.

"Euroliiga mõistab tugevalt hukka selle, mis mängu lõpus toimus," seisis liiga avalduses. "Sellised sündmused ei esinda neid väärtusi, mille eest liiga ja klubid seisavad."

"See, mis juhtus, pole hea ei korvpallile, Madridi Realile ega Partizanile. Minu hinnangul ei tohiks selliseid asju kunagi juhtuda," ütles Partizani peatreener Zeljko Obradovic. "Samas on mängijatel emotsioonid ja see juhtus. Aga pärast mängu kõik surusid omavahel kätt, ei mingit probleemi. See juhtus mängu ajal ja nüüd on sellega kõik. Püüan rahustada inimesi Belgradis ja ma tahan, et inimesed räägiksid korvpallist, mitte sellest."

"See on keeruline olukord nii meile kui kõikidele. Meil oli koduväljakueelis, aga Partizan mängis paremini kui meie. Ja siis juhtus veel see," kommenteeris Reali mängija Rudy Fernandez. "See, mis juhtus viimastel minutitel, ei tohi enam korduda. Peame ka enda fännid maha rahustama, nii meie kui nende fännid. Nüüd peame keskenduma seeriale ja lõpuni võitlema."

Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine on kavas 2. mail Belgradis.

Teises neljapäeva õhtul peetud kohtumises alistas Monaco kodusaalis Tel Avivi Maccabi 86:74 ning seeria on nüüd 1:1 viigis.