Keerulisest seisust välja tulnud Nepomnjaštši leidis tiitlimatšis viigi

Kasahstanis Astanas jätkuval male MM-tiitlimatšil mängisid Jan Nepomnjaštši ja Ding Liren neljapäeval viiki, kokkuvõttes on edu jätkuvalt venelasel.

Neljapäevases kaheksandas partiis haaras valgetega mänginud Ding pärast Nimzo-India Sämischi variatsiooni Nepomnjaštši paari eksimuse järel kindla kontrolli, aga ei suutnud partiid võidukalt lõpetada ning jäi pärast venelase julgeid käike ajahätta. 45. käigul lepiti viiki.

Kaheksa partii järel on Nepomnjaštšil neli ja pool ning Lirenil kolm ja pool punkti. MM-tiitli võidab esimesena 7,5 punktini jõudnud mängija.

Neljapäeval pakkus malemaailmas palju kõneainet ka üks võimalik leke. Nimelt leidis üks Redditi kasutaja maleportaalis lichess kaks kontot, mis kuuluvad väidetavalt Dingile ja tema taustatiimile ning mida kasutati tiitlimatšiks valmistumiseks.

Mitu kontodel kasutatud mänguplaani kattuvad Dingi poolt kasutatud avangutega, kuigi hiinlane ise jäi uudist kommenteerides kidakeelseks. Suurmeister Hikaru Nakamura väitis võimalikku leket analüüsides ning kommenteerides aga, et on täiesti kindel, et kontod kuuluvad Dingi tiimile.

Üheksas partii toimub reedel, laupäeval ootab mehi ees puhkepäev.