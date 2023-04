Gary Payton tuleb koos NBA võidutrofeega Eestisse

NBA ajaloo tagamängijate paremikku kuuluv Gary Payton tuleb järgmisel nädalal Eestisse koos korvpalliliiga ametliku võidukarikaga. 18. aprillil toimub Noblessneri valukojas avalik üritus, kus korvpallisõpradel on võimalik kohtuda nii staari kui ka NBA võidutrofeega.

Praegu 54-aastane Gary Payton mängis NBA-s aastatel 1990–2007 ning enamuse oma karjäärist veetis Seattle Supersonicsi meeskonnas, kellega jõudis 1996. aastal liiga finaali, mängides Michael Jordani ja Chicago Bullsi vastu.

Samal aastal valiti Payton NBA parimaks kaitsemängijaks ja oma agressiivse mängustiili tõttu anti talle hüüdnimi "The Glove" (eesti keeles "kinnas").

Legendaarne tagamängija on mänginud üheksa korda tähtede mängus ja võitis 2006. aastal koos Miami Heati ka meistritiitli. 1996. ja 2000. aastal USA koondisega olümpiavõitjaks tulnud Paytoni karjääri keskmised näitajad NBA-s olid 16,3 punkti, 6,7 korvisöötu ja 1,8 vaheltlõiget.

NBA võidutrofee, mida kutsutakse ka Larry O'Brieni trofeeks, on maailma üks kalleimaid spordiauhindu. Hõbedast valmistatud karikas maksab ligi 13 500 eurot, on 61 sentimeetrit kõrge, ligi 7 kilogrammi raske ning kaetud 24-karaadise kullaga. Juba alates 1977. aastast toodab igal aastal uue karika uue NBA meistri jaoks tuntud USA juveelifirma Tiffany & Co.

Eesti korvpallifännid saavad Gary Paytoni ja NBA karikaga kohtuda OlyBeti ja NBA ühissündmusel, mis toimub teisipäeval, 18. aprillil algusega kell 19 Noblessneri valukojas ning on kõigile huvilistele tasuta. Üritusel toimuvad meelelahutuslikud 3x3 korvpalli mängud ja lisaks on kavas mõned üllatused.

Ka kolmapäeval, 19. aprillil kell 15.00 kuni 16.00 on fännidel võimalus kohtuda Gary Paytoniga ja näha karikat OlyBet Bar & Grill spordibaaris, aadressil Harju tänav 6, Tallinn.