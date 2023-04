Sööt male tiitlimatšist: intriig on olemas, Carlsenita oleme uues olukorras

Pärast norralase Magnus Carlseni kümnendi kestnud valitsemist saab malemaailm hiljemalt 30. aprillil uue maailmameistri: eelmise aasta suvel otsustas Carlsen, et teist korda järjest ta venelase Jan Nepomnjaštšiga tiitlimatši pidada ei soovi.

Nimelt oli 2021. aasta lõpus tiitlimatšis Carlsenile alla jäänud Nepomnjaštši järgmisel aastal toimunud kandidaatide turniiri edukaim. Carlsen aga otsustas, et taaskordne vastasseis sama mehega teda ei motiveeri.

Kujunes välja olukord, mille tagajärjel said võimaluse tiitlile mängida rahvusvahelise maleliidu lipu all võistlev Nepomnjaštši ja Hiina mängija Liren Ding.

"Pretendentide turniir pidi selgitama Carlseni järgmise vastase. Selle võitis Nepomnjaštši ja juba turniiri ajal oli teda, et juhul kui Carlseni loobumisotsus peaks jõustuma, siis suure tõenäosusega pretendentide turniiri number kaks saab mängida number ühega MM-tiitlile ja nii see ka läks. Igati loogiline ja arusaadav valik," selgitas Vikerraadiole maletreener ja maletaja Margus Sööt.

Mullu toimunud kandidaatide turniiril sai Nepomnjaštši Dingi vastu kirja võidu ja viigi. Ka käesolev tiitlimatš on venelasele alanud oluliselt paremini. Esimene partii jäi viiki, teise suutis mustadega mänginud Nepomnjaštši võita. Keda pidada soosikuks?

"Nende omavaheline seis klassikalises males on üsna tasakaalus. Nepomnjaštši on vist ühe omavahelise mängu rohkem võitnud, aga suur osa partiisid klassikalises males lõppeb tänapäeval viigiga. Võib arvata, et ka selles matšis näeme palju viike. Ise pakuks, et Nepomnjaštši on väike favoriit, aga hiinlastel on väga suur toetustiim ja meeskond taustal, mis võib tulemustele mõju avaldada," arvas Sööt.

Magnus Carlsen on vähemalt Euroopas vägagi populaarne inimene. Vanast maailmast vaadates võib tunduda, et tema MM-tiitlist loobumine laseb rahvusvahelisest maleelust suurel hulgal õhku välja. Kuivõrd see tõele vastata võiks ja millist huvi Carlsenita toimuv tiitlimatš pälvib?

"Ma usun, et huvi on väga suur, võib-olla Euroopas mitte nii suur, sest Carlsen on loobunud, aga maailma mõistes on see matš väga oodatud ja jälgitud. Intriig on ju tegelikult olemas: Carlsen oli alati favoriit ja neid matše erinevate vastaste vastu korduvalt võitnud. Nüüd oleme täiesti uues olukorras ja võib-olla tuleb siit pikemaks perioodiks uus valitseja," mõtiskles Sööt.