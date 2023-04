Enne viimast võistluspäeva juhib vihmamärga Mastersit jätkuvalt Koepka

Kuna reedel oli mängupäev Augustas jäänud oodatud lühemaks, siis alustati laupäeva hommikul teise ringi lõpulemängimisega ja seejärel jätkati kolmandaga, aga vihmahood katkestasid ka laupäevase mängupäeva plaanitust varem.

Katkestamise hetkel oli liider Koepkal mängitud kolmandast ringist kuus auku ja ta juhtis tulemusega 13 alla par'i. Täpselt sama kaugele olid jõudnud ka üldarvestuse teine Jon Rahm (Hispaania, -9) ja kolmas Sam Bennett (USA, -6).

"Pall ei liigu. Peame mängima läbi vihma ja see on jäiselt külm. See ei tee asju lihtsaks," kurtis Koepka. "Pead lähilööke suruma. Oli teada, et tuleb raske päev. Peab end sellest lihtsalt läbi vedama ja üritada midagi päästa."

Teist kohta hoidev Rahm lisas: "Ma mõistan, et meid üritatakse sundida mängima võimalikult palju auke, aga oli aru saada, et kui nad üritasid veest vabaneda, siis antud juhul seda lihtsalt ei saanud juhtuda. Ei saa ka öelda, et otsusega jäädi hiljaks, ma ei süüdista neid, sest nad tahavad, et mängiksime nii palju kui võimalik."

Pühapäeva varahommikul jätkatakse kolmanda ringiga ja kui ilm lubab, siis pärast keskpäeva ka finaalringiga. Ideaalis tuleb liidritel läbida veel 30 auku.