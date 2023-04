Hispaanlane tegi Mastersi võiduga ajalugu

Ilmaolude tõttu pidid mängijad pühapäevasel võistluspäeval kokku mängima 30 auku.

Pühapäevale vastu minnes oli Rahm nelja löögi kaugusel esikohal asetsenud Brooks Koepkast, kuid ameeriklase halva päeva tõttu pidi Rahm Mastersi viimase raja poole kõndides juba emotsioone tagasi hoidma.

Pärast koledat esimest lööki viimasel rajal lõpetas hispaanlane turniiri neljalöögilise eduga Koepka ja teist kohta jagava 52-aastase Phil Mickelsoni ees. Esikolmikust jäid sama löökide arvuga välja kolm mängijat (Jordan Spieth, Patrick Reed ja Russel Henley). 2016. aastal Eestis mänginud Viktor Hovland lõpetas turniiri seitsmendal kohal, Tiger Woods katkestas vigastuse tõttu turniiri.

Kõiki Jon Rahmi lööke 2023. aasta Mastersil näeb siit:

"Mulle räägiti väga palju, et see võib olla see aasta," ütles rohelist pintsakut kandev Rahm pärast autasustamist. Hispaanlane võitis Mastersi legendaarse Seve Ballestorose 66 sünniaastapäeval, ühtlasi tähistas 9. aprill ka Ballestorose Mastersi võitu 1983. aastal.

Rahm pühendaski võidu enda eeskujule. "Ei arvanud kunagi, et ma golfiturniiri võites nutma hakkaks, aga 18. raja eel olin sellele päris lähedal. Suur osa sellest tuleneb [turniiri võidu] tähtsusest Hispaania golfile. See on Hispaania 10. suurturniiri võit, neljas mängija, kes Mastersi võitnud. Päris imeline," lisas hispaanlane.

Järgmine golfi suurturniir on USA lahtised, mis algab 18. mail.