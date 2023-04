Astanas hakatakse selgitama Carlseni troonipärijat

Sel nädalalõpul algab Kasahstani linnas Astanas järjekordne male maailmameistrivõistluste tiitlimatš, kus lähevad vastamisi neutraalse lipu all võistlev venelane Jan Nepomnjaštši ja hiinlane Ding Liren.

Kuna 2013. aastal esmakordselt male maailmameistriks tõusnud ja seejärel alati ka tiitlit kaitsnud norralane Magnus Carlsen sedapuhku võimalusest loobus, selgitavad võitja pretendentide turniiri kaks paremat.

Mullu suvel peetud turniiri võitis 9,5 punktiga eelmisel tiitlimatšil Carlsenile alla jäänud Nepomnjaštši ja edestas Dingi pooleteise punktiga. Poole punkti kaugusele hiinlasest jäid aser Teimur Radjabov ja ameeriklane Hikaru Nakamura.

Nepomnjaštšit peetakse stiili poolest agressiivseks ja ründavaks mängijas, Dingi vastukaaluks aga konservatiivseks positsioonimängijaks. Klassikalises males on oldud vastamisi 13 korda, Nepomnjaštšil on kolm ja Dingil kaks võitu, ülejäänud partiid on lõppenud viigiga.

Viimati selgitati male maailmameister tiitlikaitsjata 1948. aastal, kui troonile tõusis Mihhail Botvinnik. Eelnevalt maailmameistritiitlit kandnud Aleksandr Alehhin oli paar aastat varem surnud.

Reedel on kavas tiitlimatši avatseremoonia, laupäeval meediapäev ja pühapäevale esimene partii. Maailmameister selgitatakse põhimõttel parim 14 partiist, millele vajadusel järgnevad viigilahutajad: kiir- ja välkpartiid.