Eurosarjas hõbedaga leppima pidanud Tammearu: nad panid meid surve alla

Avamängu võitis Roeselare võõrsil 3:0, mistõttu vajati võiduks kaht geimivõitu. Belgia tippklubi kodusaalis peetud mängus oli aga Modena omakorda 3:0 (27:25, 25:22, 25:23) parem ja nii pidi sarja võitja otsustama kuldne geim. Seal suutsid Itaalia klubi mängijad olla paremad 15:9 ja nii krooniti Modena CEV Cupi võitjaks, vahendab volley.ee.

Tammearu kuulus Roeselare algkoosseisu ja tegi kaasa kogu mängu. Vastuvõtul kõige rohkem tööd saanud eestlasest nurgaründaja arvele kogunes kümme punkti (+4). Roeselare parim oli 21 punktiga (+17) Pablo Koukartsev.

Modena kasuks tõi Adis Lagumdzja 25 punkti (+21), Earvin N'Gapeth ja Tommaso Rinaldi panustasid kumbki 13 punktiga.

"Siin teises mängus sai määravaks vastase serv. Nad panid meid korraliku surve alla, pidime palju lahendama kõrgeid palle," selgitas Tammearu mängu järel ERR-ile. "Iga geim oli kaks punkti vahet, üks siia, üks sinna: oleks võinud ka meile tulla, aga tundus, et kontroll oli justkui nende käes."

"Kokkuvõttes peame ikkagi rahule jääma. Kaks korda võitsime itaallasi 3:0, ikkagi koht finaalis ja hõbe. Võistkonnana peame kogu tulemusega rahule jääma, aga oleme kurvad, et me ei saa esikohta tähistada," lisas Tammearu.

Tammearu sõnul avamängus võetud 3:0 edu neid kordusmänguks ei uinutanud. "Me teame, milline võistkond Modena on ja teame, kuidas nad on võimelised mängima. Teadsime, et nad tulevad karikat endale võtma ja ei anna meile midagi," sõnas valitsev Eesti aasta võrkpallur.