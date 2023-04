Valdo Lips Viimsi ühisliiga hooajast: võime rahul olla

Viimsi meeskond pidi veerandfinaalseerias mõõtu võtma liiga favoriidi, põhiturniiri võitnud Ukraina tippklubi Prometeiga. Kui esimeses kohtumises jäi Eesti tiim alla 22 punktiga, siis teise mängu võitis Viimsi kodupubliku toel kahe punktiga 107:105.

Ka esmaspäeval Lätis peetud otsustavas kolmandas kohtumises osutas Viimsi Euroliigast unistavale Prometeile südikat vastupanu. Paraku jäi peatreener Valdo Lipsu meeskond vastasele alla vaid kahe punktiga ning nii tagas võidutulemusega 59:57 viimasena koha poolfinaalis Prometei.

"Eks ta oligi võrdne mäng sisuliselt kogu aeg, mingi aeg saime ette. Tüüpiline ellujäämismängu stsenaarium. Hirmus kaitsetöö ja rünnakule kumbki meeskond väga ei saanud. Lõpuks oli see, et mingitel momentidel saime päris palju häid vabu viskeid, kus me eksisime ja mingitel momentidel nemad jälle ei eksinud ja sellistesse väikestesse asjadesse see lõpuks kinni jäi," nentis Lips.

Mullu esimest hooaega kõrgemas seltskonnas mänginud ning Eesti-Läti liigas ka hõbeda võitnud Viimsi saab hoolimata valusast kaotusest liiga hooajaga rahule jääda. "See tuli tööga ja ma ei näe, et seal meist eespool oleks satse, kellest me kindlasti peaks eespool olema, põhiturniiri lõpus. Ma arvan, et võime rahul olla," sõnas Lips.

Nüüd ootavad Viimsit ees otsustavad mängud koduses meistriliigas ning seal on kolme võiduni peetavas veerandfinaalseerias vastaseks TalTechi meeskond. Esimene kohtumine peetakse järgmisel kolmapäeval.

"Kindlasti täiesti teistsugune vastane Prometeist. Ma ei räägi isegi mitte ainult sellest, et kus üks või teine, mis liigas mängib. Teistmoodi on ka mängijad või tüübid. Neil ei ole nii võimsat tsentrit nagu Prometeil ja peame sellest lähtuvalt oma mängujoonist kahtlemata muutma, eriti kaitses," märkis Viimsi juhendaja.

Eesti-Läti liiga finaalturniir mängitakse sel nädalal Tallinnas. Reedel on kavas poolfinaalid, kui Tartu Ülikool läheb vastamisi Prometeiga ning Kalev/Cramo Riia VEF-iga. Medalikohad mängitakse välja laupäeval.