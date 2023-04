Võru Barrus teenis ajaloolise võrkpallimedali

Mäng oli algusest lõpuni Oliver Lüütsepa juhendatava Võru meeskonna kontrolli all, kirjeldab volley.ee. Avageimis viis Matthew Slivinski Võru 15:9 ette ja tagasi enam ei vaadatud – geim võideti 25:18. Teises vaatuses oli tasavägine vaid algus, kuid 5:5 seisult sai kodumeeskond kolm punkti järjest. Edu suudeti hoida lõpuni ja geim läks Barrusele tulemusega 25:18. Kolmandas geimis haaras Võru John Hatchi vedamisel 8:3 edu, ent Pärnu jõudis 16:16 viigini. Geimi teine pool oli tasavägine, ent 20:20 seisult tegutsesid Võru mehed kindlamalt ja võitsid selle vaatuse tulemusega 25:22.

Võitjameeskonna resultatiivseimaks kerkis 16 punktiga (+19) Matthew Slivinski, John Hatch lisas kümme silma (+7) ja Sten Perillus kaheksa punkti (+7). Võru vastuvõtt oli 44% ja rünnak 46%, blokist saadi kümme punkti, servil löödi kuus ässa ja eksiti 13 pallingul.

Pärnu edukaim oli 14 punktiga (+9) Hindrek Pulk, 11 punkti (+2) kanti Kaur Erik Kaisi arvele. Pärnu vastuvõtt oli 60%, rünnak 41%, blokist saadi viis ja servilt kolm punkti (16 viga).

Võru Barrus debüteeris meistriliigas seega kohe pronksmedaliga, seejuures pole ükski Võru klubi meeste meistriliigas medalit võitnud alates 1950. aastast, mil pronksi teenis Võru Kalev.

Peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et keerulist hooaega on medaliga lõpetada suurepärane. "Tunne on hea! Eks ikka lootused, ootused ja unistused olid, et on võimalik ehk midagi rohkemat, aga ma arvan, et me peame olema väga rahul. Kui me alustasime selle projektiga, võtsime me eesmärgiks kolme aastaga medal saada. Tol hetkel arvasime ka, et Eesti liigas on viis meeskonda, aga süües kasvab isu ja eks me tahtsime seda medalit kohe saada. Kui sa mängid medalile, siis väiksemat eesmärki ei saa olla. See sai täidetud. Oli päris huvitav hooaeg, üles-alla ja lõpuks medal kaelas ja tuju on hea," sõnas peatreener.