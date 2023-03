Maratongeimiga hoo üles saanud Võru Barrus läks pronksiseeriat juhtima

Võru pani edule aluse tasavägise esimese geimiga, mis kujunes väga pikaks ja leidis lõpplahenduse alles seisul 36:34. Teises vaatuses suutsid Oliver Lüütsepa hoolealused avageimist saadud emotsiooni toel kiirelt edu sisse mängida ning domineerisid geimi lõpuni. Sama stsenaariumi järgi kulges ka kolmas geim ja nii said Võru spordihalli kogunenud paarsada pealtvaatajat võidurõõmu jagada, vahendab Volley.ee.

Samas ei teinud Pärnu poolel täna kaasa ei Hindrek Pulk ega Kaur Erik Kais, mis tähendab, et suvepealinna meeskonnal on seeria järgmistes kohtumistes veel mitu käiku varuks. Võrul ei mänginud põhisidemängija Garrett Zolg.

Pärnu üks liidreid Tony Tammiksaar ei nõustunud mängujärgsel pressikonverentsil, et avageimi kaotus oli kohtumise murdehetk. "Ma ei ütleks seda, me ei lasknud pead norgu. Eks valus on ikka nii pikka geimi kaotada, aga alustasime teist geimi uue hooga ja alustasime ju hästi – saime 3:0 ette, aga andsime siis kohe kolm punkti tagasi ja sealt nad läksid jälle oma teed," sõnas nurgaründaja, lisades, et kaotuse võti olid eksimused kaitses ja pikad seeriad vastase poolt.

Võitjameeskonna peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul ei tulnud asjad kuidagi kergelt. "Tunne on hea, võitsime mängu. Saime väikse edu täna, aga siin tuleb veel väga kõva võitlus. Teisipäeval on juba uus mäng ja see on hoopis teistsugune, ma ei usu, et me edaspidi nii lihtsalt saame vastu, me peame ikka ise ka juurde panema, sest vastane kindlasti enam nii ebastabiilset mängu ei tee nagu täna. Täna oli meil fookus, hea energia, üritasime üksteist koguaeg tagant utsitada. Polnud selline päev, kus iseenesest kõik väga hästi toimib, vaid pidime väga distsiplineeritult, natuke kangutades selle mängu ära võtma."

Võru resultatiivseim oli 18 punktiga (+11) Matthew Slivinski, 11 punkti (+4) lisas Rasmus Meius ja 10 (+1) John Hatch. Võru vastuvõtt oli 43%, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokiga teeniti 7 ja serviga 5 punkti (eksimusi kogunes servil 13).

Pärnu poolel kogus Luiz Henrique Damas 13 punkti (+8), Tony Tammiksaar lisas 11 silma (-4). Toomas Jasmini juhendatava Pärnu vastuvõtt oli 56% ja rünnak 42%, blokiga teeniti 7 punkti ja servil löödi 4 ässa ning eksiti 16 pallingu.

Pronksiseeria teine mäng toimub 28. märtsil kell 19.00 Pärnus ja kolmas kohtumine 1. aprillil kell 17.00 Võrus. Vajadusel peetakse neljas kohtumine 6. aprillil kell 19.00 Pärnus ning viies 9. aprillil kell 15.00 taas Võru meeskonna kodusaalis.

Finaalseeriaga tehakse algust sel pühapäeval algusega kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones.