Naiste võrkpalli meistrivõistluste finaalseeria algas tasavägise lahinguga

Mängu algus möödus põhiturniiril teiseks tulnud Tartu Ülikool/Bigbanki kontrolli all, kui kuue punkti järel hoiti 5:1 ja geimi keskel 16:12 eduseisu. Tartlannasid ohtlikult kaugele siiski ei lastud ja põhiturniiri võitnud Tallinna naiskond vähendas kolme järjestikuse punktivõiduga kaotusseisu minimaalseks (15:16). Tõusude ja mõõnadega mäng jätkus ka geimi otsustavatel punktidel, kui külalised jätsid 24:20 eduseisus kasutamata neli geimpalli. Võrdsete mängus kuulus avageim lõpuks 30:28 seisuga Tartu naiskonnale, vahendab Volley.ee.

Avageimis servi vastuvõtul vaid 23-protsendilise täpsusega tegutsenud TalTech oli teises geimis justkui ümbersündinud, võttes servi vastu 73-protsendiliselt – tasuks 25:22 geimivõit. Kolmandas geimis spurtisid tartlannad 12:7 ja 16:9 ette ning võtsid 25:22 geimivõidu.

Kohtumise ühepoolseimaks kujunes neljas geim, milles TalTech loovutas vaid 16 punkti. Viiendas geimis asus Tartu esindus 6:2 juhtima, kuid õige pea leiti ennast 8:10 kaotusseisust. Võõrustajad kaua juhtpositsiooni nautida ei saanud, kui varsti näitas tabloo külaliste 12:11 eduseisu. Kuigi TalTech suutis 12:14 kaotusseisus neutraliseerida kaks vastaste matšpalli, siis viimane sõna kuulus Tartu naiskonnale – 17:15 geimivõiduga saavutas Emajõelinna võistkond 3:2 (30:28, 22:25, 25:22, 16:25, 17:15) mänguvõidu.

"Alustuseks võib öelda, et naised alustasid finaalseeriat sealt, kus eelmisel hooajal lõpetati. Mõlemad võistkonnad näitasid, et nad väga tahavad tiitlit võita. Mängupilt polnud nii ilus, kui võiks olla, aga seda võitlust ja võidutahet oli mõlemal poolel väga palju," rääkis tartlaste peatreener Hendrik Rikand ETV spordisaatele. "Meie võistkond on võrreldes põhiturniiriga natukene täienenud. Usun, et võimalus vahetusi teha ja vangerdada oli täna meie edu võti."

Karlotta Kattai tõi võitjatele 18, Ingrid Kiisk 15, kuue blokipunktiga säranud Liisbet Pill 14 ja Ingris Suvi 12 punkti. Dzintra Lember kogus koduvõistkonna ridades 19 punkti, näidates mängu parimat kasutegurit +11. Milja Raitis assisteeris 14 ning Maren Mõrd ja Kätriin Põld võrdselt 12 punktiga.

Kolme võiduni peetav finaalseeria jätkub 30. märtsil kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones.