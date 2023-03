Steinburg pälvis maineka maastikutuuri esimesel etapil neljanda koha

98-kilomeetrisel esimesel etapil olid parimad Candice Lill ja Amy Wakefield (E-fort.net / Seattlecoffeeco) ajaga 4:57.46. Nad edestasid proloogil võidutsenud Sofia Gomez Villafane'i ja Katerina Nashi (Ninetyone-Songo-Specialized) viie minuti ja 54 sekundiga. Kolmandana lõpetasid Kim le Court ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure; +11.08). Neljanda koha teeninud Steinburg ja Calderon Martinez kaotasid võitjatele 24 minutiga.

"Korralik pikk päev," tõdes Steinburg finišis. "Tänase etapi tegi eriliseks kõige enam see, et oli väga tugev tuul. Kohati oli raskusi rajal püsimisega. Ühe korra oli lõpu poole ärev moment, kui Monica oli mul külje peal tuulevarjus. Kui tuli tugev tuuleiil, siis see lükkas mind Monicale külje alla ja peaaegu oleksime pikali pannud, aga õnneks läks kõik hästi."

"Suures pildis oli okei päev ja tundsin end ka rohkem inimesena. Kannatas ilusasti pingutada. Esimese pikema asfaltitõusu lõpus läks mul natuke raskeks, aga saime seejärel peagrupi uuesti kätte. Üldiselt sõitsime tõusvas joones. Toon veel välja, et üliägedad rajad olid. Hästi palju singleid ja ilusaid vaateid. Lõuna-Aafrika Vabariigi loodus on imeline ja võtab sõnatuks."

Kokkuvõttes lähevad Steinburg ja Calderon Martinez teisele etapile, mil pikkust 116 kilomeetrit, vastu viiendalt positsioonilt.