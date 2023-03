Võrkpalli naiste meistriliigas selgus esimene finalist

Viljandi oli ka seeria kahes esimeses mängus geimivõiduta jäänud, kuid oli teisipäeval avageimis 24:21 juhtimas, kuid ei suutnud kolme matšpalli ära kasutada ja TÜ lõpetas geimi viie punktiga järjest.

"Tegelikult on meil kõik mängud siiani niimoodi läinud, et me juhime-juhime-juhime ja siis lõpu laseme käest," kommenteeris Metalli sidemängija Egle Püvi intervjuus ERR-ile. "Tahaks praegu öelda, et ei olnud ju meie jaoks midagi uut, aga pettumus on ikka suur. Alati, kui juhid, tahaks ju võita."

Kahes järgmises geimis juba kindlama võidu saanud tartlannade resultatiivsemad olid Ingris Suvi 14, Karlotta Kattai 12 ja Ingrid Kiisk 11 punktiga. Renate Pikk tõi Viljandi kasuks 11 punkti.

"Ma tahtsin oma parimat teha ja hea, et see nii läks. Ausalt öeldes ei olnud mingeid ootusi, kuidas see mäng läheb. Üheksa-null on minu jaoks lihtsalt väga äge," võttis Kattai muljed kokku.

Finaalseerias läheb TÜ/Bigbank kokku kas põhiturniiri võitnud TalTech/Tradehouse'i või Võru Barrusega. Seis on kahe mängu järel üks-üks, kolmas kohtumine peetakse kolmapäeval Tallinnas.

"Täna olime vahepeal 0:6 taga, tegelikult saaks paremini," lausus Kattai mõtete kohta finaali eel. "Mingid murdepunktid, kus saaksime ise juurde panna ja vastutust võtta."