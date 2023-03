Lillemets: pühapäevaks peaks varu olema, rekordid on paranenud

Lillemets tegi oma päeva parima tulemuse kõrgushüppes, kui ületas oma siserekordit kordava 2.07. Avapäeva järel kaotab Lilllemets oma isikliku rekordi (6089) graafikule 89 punkti.

"2.10 oli ka napikas, viimasel katsel läksin natuke õlaga sisse. Oli päris hea hüpata," tõdes Lillemets pärast esimest päeva ERR-ile.

"Ilmselt ma ei ole lihtsalt hommikuinimene, ei saa ennast hommikul käima, pole midagi teha. Selle üle tuleb järele mõelda, mingi moodus leida. Praegu on küll nii, et hommikuti on keeruline," rääkis Lillemets avapäeva alade kohta.

Maicel Uibo pidi kannavigastusele viidates enne kõrgushüpet võistluse pooleli jätma, ka Hans Christian Hausenbergi segas hüpates kannavalu ja ta piirdus 1.95-ga. Avapäeva järel on Hausenberg parima eestlasena 3409 punktiga neljandal kohal.

"Mitmevõistluses ikka meestel juhtub, kahju, et meie omadel nii läheb. Hans on ikkagi veel mängus sees ja äkki ma suudan ka veel homme midagi välja võtta," arvas Lillemets. "Varu peaks homme olema, isiklikud on võrreldes rekordiseeriaga natuke paranenud. Kui homme hommikul on natuke parem seis, on võimalik plusspunkte juurde võtta."