Uibo pidi seitsmevõistluse pooleli jätma: jalg lihtsalt ei kannata

"Seesama parema kanna teema, millega kunagi ka opilaual käisin," selgitas Uibo ERR-ile. "Vahepeal on ta parem, vahepeal kehvem. Praegu täiesti kehv. Hommikul sai kuidagi soojaks aetud, aga hommikuse võistlusega ärritad ja nüüd enam ei kannata. See on hoojalg, mitte tõukejalg, aga lihtsalt ei kannata."

"Pärast nelja kümnevõistlust 90 päeva jooksul jäi ta eelmisel aastal päris hulluks. Eelmisel augustil tehtud MRT-pildi järgi oli seis siis hullem, aga valu poolest tundub praegu veel hullem," tõdes eestlane.

"Loodetavasti saame kõik korda. Välishooajani on veel õnneks natuke aega, loodame, et kuu-pooleteisega saab korralikult korda. Ravi tuleb alustada, aga kus, kuidas, kellega - eks seda vaatame," lõpetas Doha MM-hõbe.