Miss Valentine'i võit läks Ukrainasse

Turniiri raames selgusid Tartus kolmandat korda rahvusvahelise GP-sarja etapivõitjad. Individuaalse mitmevõistluse võitis 19-aastane Ukraina koondise võimleja Viktoria Onoprijenko, kelle pere on tundnud omal nahal kodumaal jätkuvat sõda. Tema vanem vend hukkus mullu suvel Ukraina ridades, võideldes Venemaa sissetungi vastu.

"Hetkel on väga raske treenida ja sellistel võistlustel võistelda," lausus võidunaine ERR-ile. "24. veebruaril täitus täpselt aasta sellest hetkest, kui Venemaa meile sisse tungis ja algas täiemahuline sõda. Minu jaoks oli väga oluline minna ja võidelda meie spordialal, et näidata kogu maailmale, et me oleme võitmatud ja meid ei saa alistada."

Ühtlasti esitust näidanud Onoprijenko lisas laupäevasele kullale üksikharjutustes veel neli medalit. "Võitsin oma riigile kulla, hõbeda ja kaks pronksi. Täitsin oma eesmärgi - laulda Ukraina hümni," lisas Onoprijenko.

Eesti koondise parimana sai 18-aastane Polina Muraško mitmevõistluses kümnenda koha. Valitsev mitmevõistluse Eesti meister Melany Keler oli 12. Keler pääses palliharjutuses ka üksikharjutuste finaali ja oli seal neljas. Muraško võistles pühapäeval kõigis harjutustes, parimaks jäi lindiharjutuse viies koht.

"Eile ei tulnud mul välja nagu emotsionaalselt tahtsid. Aga täna tuli," rõõmustas Muraško. "Oli puhtam kui eile. Ainult positiivsed emotsioonid ja olen väga õnnelik, et niimoodi kõik lõppes."