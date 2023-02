Võrkpalli Balti liigas algavad veerandfinaalid

Kolmandas paaris kohtuvad kell 19 omavahel kaks Läti klubi Jekabpilsi Luši ja RTU/Robežsardze/Jurmala.

Veerandfinaalseeriad on kahemängulised, teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja kuldne geim. Seeria teised kohtumised toimuvad kõigis paarides laupäeval, 25. veebruaril.

4.- ja 5. märtsil toimuva Final Fouri korraldusõiguse sai põhiturniiri võiduga Tartu Bigbank, kes veerandfinaali mängima ei pea.

Selver/TalTech – Pärnu VK

22.02 kell 19.00 (Pärnu SH)

25.02 kell 19.30 (TalTechi SH)

Põhiturniiri teisena lõpetanud Selver/TalTech sai viimaseks jäänud Pärnu meeskonnast viimati jagu eelmisel nädalavahetusel, võites 3:0. Ka kõik eelnevad omavahelised mängud on lõppenud Tallinna klubi paremusega. 3:2 võidu suutis Pärnu võtta aga Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali avamängus, ent kordusmängus jäi Selver siiski 3:1 peale.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal võtab varasemale tuginedes selles paaris favoriidikoorma enda õlule. "Meie ootused ja lootused on ilmselt suuremad kui Pärnul. Nemad saavad meie vastu pingevabalt tulla, meil on vaja oma asjad kindlalt ära teha," sõnas Toobal.

"Meil on mitu meest haigustega kimpus ja eks see mingi jälje jätab, aga sellisel ajal haigused ikka liiguvad ja midagi pole teha. Aga viimase aja mängud on olnud paremad, palju oleneb, milline päev on meie diagonaalil, ent nurgad on oma asjadega paremini hakkama saanud. Üritame nüüd iga mänguga veel asju paremaks saada," lisas juhendaja.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin lubab minna võitlema ja üritab platsi kõrval rohkem emotsiooni näidata. "Meie läheme võitlema ja võitma. Mis siin enam tagasi hoida on. Mehed on samal lainel, eks meeskond on ikka treeneri nägu. Ise pean olema emotsionaalsem – kui ma liiga rahulikuks jään, kandub see meestele üle. See on miski, mille kallal töötama pean," sõnas Jasmin.

Peatreener lisas: "Selveri puhul on oluline serv kätte saada. Viimane mäng Tallinnas näitas ilmekalt, kui Oliver Orav ja Leo Meyer oma serviseeriad sisse lõid, oligi mäng tehtud. Kui servi vastuvõtu ja oma servi suudame korras hoida, võib kõike juhtuda."

Jasmini sõnul peaks Hindrek Pulk saama meeskonda aidata, vigastusest taastuva Tony Tammiksaare osalemine on veel küsimärgi all. "See selgub homme hommikuse trenni järel," ütles juhendaja.

Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme – Võru Barrus VK

22.02 kell 19.00 (Võru SH)

25.02 kell 18.00 (Daugavpilsi SH)

Selle paari omavahelised põhiturniiri mängud on olnud tasavägised. Võrul on kirjas kaks 3:2 võitu ja üks 3:0 võidu, Daugavpils on saanud ühe 3:1 võidu.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp peab taas hakkama saama mitme põhimeheta. Samas on ka Daugavpilsil ilmselt puudujaid. "Daugavpils on hästi mänginud ja oma positsiooni kindlasti välja teeninud. Nende põhielement on olnud rünnak, kui neil hea päev, siis on raske neid pidurdada. Peame nad võrgust eemale saama ja siis nende nurkadega hakkama saama kõrgemate pallide puhul," kirjeldas Lüütsepp vastast.

"Aga viimases kohtumises Tartu vastu vigastas nende diagonaal Andris Širjakovs õlga ja tema mängimine tundub kahtlane. Samas oleme me ka nende teise diagonaali vastu hädas olnud sel hooajal. Muresid on meilgi, sest ma ei saa vigastuste tõttu kasutada ei Garrett Zolgi ega Edvarts Buividsit. Üritame ravida neid, aga hetkel pilt väga hea ei tundu. Seega on seis keeruline, aga need, kellega mängida, on teada ja püüame endast parima anda," lisas peatreener.