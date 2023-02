Operatsiooni vajav Jabeur veebruaris väljakule ei tule

Naiste tennise maailma edetabelis kolmandal real paiknev tuneeslanna Ons Jabeur teatas, et peab minema väikesele lõikusele ning seetõttu ei mängi ta ei Dohas ega Dubais.

"Selleks, et enda tervise eest hoolitseda, otsustasin koos enda meditsiinilise tiimiga, et pean käima väikesel operatsioonil, et saaksin väljakuile naastes jälle hästi mängida," teatas mullu nii Wimbledonis kui USA lahtistel meistrivõistlustel finaali jõudnud Jabeur sotsiaalmeedias.

28-aastane tuneeslanna ei täpsustanud, mis operatsioon teda ees ootab. Austraalia lahtiste eel kimbutas teda seljavalu, Melbourne'is aga põlvevalu.

Doha turniir peetakse 13.-18. veebruarini ning Dubai turniir sellest järgmisel nädalal.