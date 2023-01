Eesti sai rahvusvahelise kategooriaga maanteerattavõistluste kohtuniku

"Minu jaoks ei ole UCI International Commissaire kohtuniku kategooria olnud eesmärk omaette, sest kui esmakordselt Eestis toimuvatel võistlustel kohtunik sai oldud, ei osanud ma sellest isegi unistada," tõdes Nanits. "Küll aga sai mulle endale selgeks, et selles suunas tuleb hakata tegema konkreetsemaid samme ja tegevusi fokusseeritult ja planeeritult 2017. aastal, kui läbisin UCI Elite National kohtuniku eksami. Tegemist on UCI poolt tunnustatud kohtuniku kvalifikatsiooniga üks aste enne rahvusvahelise kategooria kohtunikku. Loomulikult on sellel teekonnal olnud toeks perekond ning eelnevad head Eesti kohtunikud Madis Lepajõe ja Rein Kasela."

Nanits tegi oma esimese EJL-i abikohtuniku eksami 2009. aastal. Selleks, et rahvusvahelise kohtuniku kategooria eksamile pääseda, tuleb riiklikul alaliidul esitada UCI-le kandidaadid. Rahvusvahelise alaliidu otsustada jääb, mitu kohta ta igale riigile annab. Eeltingimustena peab olema kandidaadil selge soov kõnealust eksamit sooritada ning ka väga hea teadmine reeglitest. Eksamis on nii teoreetiline kui praktiline osa. "Reeglitega kursis olemine ja pidev võistlustel osalemine on üheks alustalaks, mis peab olema kindlasti täidetud," tõi Nanits välja. "Eestil on viimastel aastatel vedanud, kuna meie alaliidust on rahvusvahelise kategooria eksamile pääsenud kaks inimest – mina ja hea sõber Jaan Lepajõe. Tema on samuti juba teooriaeksami läbinud, kuid ootab enda praktilist eksamit 2023. aastal. Tavaliselt selliste väikeste riikide puhul ei võta UCI vastu üle ühe kandidaadi."

Kui teooriaeksam toimub UCI peakontoris Šveitsis Aigle's, siis praktiline osa määratakse igaühele individuaalselt. Nanits sooritas praktilise eksami Prantsusmaal toimunud MU teise kategooria velotuuril Ronde de l'Izard. Erinevatel rahvusvahelistel võistlustel on Nanits kohtuniku rolli täitnud omajagu. Kõige eredamalt on tal meeles Tour de l'Avenir (2019), Arctic Race velotuur Norras ja 2022. aasta Euroopa meistrivõistlused Portugalis. "Mäletan hästi, et Martin Laas võitis Arctic Race velotuuril tol aastal ka etapi Põhja-Soomes Kilpisjärvil," meenutab Nanits. "Käesolev aasta viib mind aga mai alguses ühepäevasõitudele Norras, mai lõpus Hollandisse ning seejärel augusti lõpus Itaaliasse. Reisimist on omajagu."

Nanitsa sõnul on viimase kümne aasta jooksul rattaspordimaailmas palju muutunud. "Jalgratturid on väga palju nooremad, see tähendab, et talendikate sportlaste avanemine toimub juba palju varasemas eas. Kindlasti on siin üheks põhjuseks täpsemad treeningud, sest andmeid kogutakse treeningute kohta palju rohkem ning nende andmete pealt tehakse ka paremaid otsuseid," mõtiskles Nanits. "Kindlasti on muutunud ka jalgrattad – need on aerodünaamilisemad, elektriliste käiguvahetajatega ja seetõttu ka kiiremad, sest võistluste keskmised kiirused on kasvanud märgatavalt ja tase on ühtlaselt kõrge."

"Hea on tõdeda, et UCI egiidi all on hakatud pöörama veelgi rohkem tähelepanu keskkonnale ning võistluste turvalisusele. See on ülioluline, kuna sportlaste turvalisus on vajalik ennekõike spordi enda pärast ja neid keskkondi, kus võistlused toimuvad, tuleb hoida," jätkas Nanits. "Kohtunike töö on siiski väga reglementeeritud ja muutused on kaasnenud seoses uu(t)e tehnoloogia(te) tulekuga. Lisandunud on videokohtunikud, tahvelarvutid magnetväljade mõõtmiseks ja laseriga rattamõõdupukid."

Enim on Nanitsat suunanud ja eeskujuks olnud Madis Lepajõe, Rein Kasela ja Oleg Šapoznin. Välisriikidest on mentoriks olnud W. Pomario, L. Geysen, M. Swinkles ja P. Marien. "Kohtuniku töös tuleb suhelda paljude osapooltega – võistluste organisaatoritega, tiimide esindajatega, politseiga, kiirabiga, kohtunikega jne. Siin on oluline silmas pidada, et kohtunike kollektiiv on väga ühtehoidev ning osade komissaridega suhtleme ka võistluste väliselt väga tihedalt," ütles Nanits, kes julgustas ka noori kohtuniku töö peale mõtlema.

"Spordis on väga palju erinevaid väljundivõimalusi. Nagu eelnevalt kirjeldasin, siis erinevate huvidega osapooli on palju ja üks inimene jõuab oma tegutsemisaja jooksul jalgrattaspordis olla erinevates rollides. Näiteks alustab sportlasena, seejärel siirdub tiimi esindajaks ning hilisemas faasis võistluskorraldajaks või kohtunikuks. Noortele huvilistele ütlen, et kui kirg on jalgrattasport ja soov on anda spordile omapoolne arengupanus, siis kohtunikutöö on sinu jaoks. Loomulikult on siin ka palju põnevat – saab reisida erinevatesse riikidesse ja avastada maailma, tutvuda erinevate inimestega ning kogeda väga palju erinevaid võistlusi," kirjeldas Nanits. "Kui teema pakub huvi, siis EJL-i kohtunike kogu on hea meelega valmis noori juhendama ning aitama alustada kohtunikukarjääri."