Kinodesse jõudis film Eesti ratsaspordist

Täispikk film räägib emotsionaalse loo Eesti ratsaspordi esimesest sajast aastast, kuhu mahuvad erinevad riigikorrad, ratsutamisstiilid, inimesed ja hobused. Filmi režisöör on Steiv Silm ja see linastub loetud kordadel kuni 25. jaanuarini kinodes Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Dokumentaalfilm valmis sooviga tuua lummav ratsaport lähemale laiemale publikule. "Ma ei oska ise hinnata seda filmi, kuna olen ise seda näinud viis korda. Ja igal korral vaatad järjest kriitilisemalt ja kriitilisemalt," sõnas Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill ERR-ile.

"Aga inimesed, kes on sellesse panustanud, siis see töö on olnud tohutu. Me oleme selle teinud täiesti olematu eelarvega. Ma arvan, et see film on suur asi ja märk maas meie tegemistest ja sportlastest."